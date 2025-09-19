Venezuela hizo una maniobra militar “exitosa” contra Estados Unidos sobre el mar Caribe

Así lo informó Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de la gestión de Nicolás Maduro. Aumenta la tensión entre Caracas y Washington

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Foto: Reuters (Leonardo Fernández Viloria)

Venezuela decidió responder el avance militar de Estados Unidos sobre el mar Caribe, en el marco de una operación “exitosa”, según las autoridades. Vladimir Padrino López, ministro de Defensa venezolano, indicó que se llevó adelante una maniobra militar en la isla de La Orchilla.

El operativo mencionado fue ordenado por el presidente Nicolás Maduro, según indicó el funcionario. Se trata de una respuesta al despliegue de Estados Unidos en la zona, que es tomado como una “amenaza” para Caracas.

La presencia de buques estadounidenses en el Caribe. Foto: REUTERS

“Ha sido una operación bien completa, bien exitosa, aun cuando faltan horas todavía para finalizar, podemos decir ‘misión cumplida’“, expresó el funcionario durante una reunión con autoridades militares transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Según el funcionario, que acusó a EE.UU. de tener “una guerra no declarada” contra su territorio, el lapso de tres días previsto para “el despliegue aeronaval y terrestre” fue “suficiente para afinar, ajustar, armonizar y cohesionar los distintos sistemas de armas” del país.

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela. Foto: Captura video.

Además, dijo que, como parte de los ejercicios, Venezuela probó, entre otras cosas, “misiles de la clase C-802 y CM-90”, usados para la defensa antibuques. “Hicieron un lanzamiento muy efectivo, muy eficaz, muy preciso y eso nos da mucha fortaleza porque sabemos que nuestra Armada Bolivariana tiene poder, tiene capacidades y tiene valor”, agregó.

De igual forma, el titular de Defensa indicó que “hasta ahora no ha habido ningún accidente ni incidente” durante las maniobras, lo que, a su juicio, “dice mucho del adiestramiento” que tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Desde el miércoles, el país suramericano lleva a cabo maniobras militares en la isla de La Orchila con el fin, según ha dicho Padrino López, de “elevar el apresto operacional” ante la “amenaza” de EE.UU., que tiene, al menos, ocho buques de guerra en la región y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como de más de 4.500 soldados bajo el argumento de acciones contra el narcotráfico.

Nicolás Maduro. Foto: via REUTERS

Maduro insiste en que la movilización estadounidense se trata de un plan para forzar un “cambio de régimen” e imponer en su nación un “Gobierno títere” que satisfaga intereses de Washington. Sin embargo, el mandatario estadounidense Donald Trump negó el jueves haber mantenido conversaciones con miembros de su Gobierno para planear un “cambio de régimen” en Caracas.