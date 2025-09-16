Aumenta la tensión entre Estados Unidos y Venezuela: Trump asegura que atacó una tercera embarcación con drogas en el Caribe

Pese a que se creía que el país norteamericano atacó solamente dos lanchas que transportaban presuntos narcotraficantes, el presidente estadounidense afirmó que en realidad fueron tres.

EE.UU. ataca lanchas con presuntos narcotraficantes venezolanos. Foto: EFE

Apenas un día después de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijera que “hay una agresión militar en curso y que, según el derecho internacional, Venezuela tiene derecho a responder”; Donald Trump dijo que las fuerzas estadounidenses atacaron hasta ahora en el mar Caribe a tres embarcaciones de supuestos narcotraficantes provenientes de Venezuela y no dos, como hasta ahora había dicho.

“Derribamos barcos. En realidad fueron tres barcos, no dos, pero ustedes vieron dos”, dijo Trump a la prensa en la Casa Blanca antes de partir hacia el Reino Unido para una visita de Estado.

Estados Unidos atacó a una tercera embarcación con drogas en el mar Caribe. Foto: EFE

El republicano se refirió a esta tercera embarcación un día después de informar que las fuerzas armadas estadounidenses habían atacado una lancha en la que, según dijo, murieron tres personas, que calificó de ‘terroristas’. Poco después, en el Despacho Oval, afirmó que la lancha destruida transportaba cocaína y fentanilo.

Estos ataques se producen en medio de la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico.

La Administración de Trump acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, algo que niega el Gobierno de Venezuela, y ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del mandatario venezolano.

Maduro afirmó este lunes que las comunicaciones con Estados Unidos están “deshechas” ante lo que considera una “agresión” del país norteamericano, y agregó que Venezuela está ahora “más preparada” si tocara una “lucha armada”.

El primer ataque de Estados Unidos a un barco proveniente de Venezuela

El pasado 2 de septiembre, Estados Unidos había realizado un ataque similar en el Caribe contra otra lancha con once tripulantes que fueron eliminados, según aseguró Trump en sus redes sociales.

El secretario de Estado, Marco Rubio, justificó el primer ataque directo contra una embarcación de drogas diciendo que “detenerlos no es suficiente” y se le atribuyó la lancha a la organización del Tren de Aragua.

Estados Unidos incrementó significativamente su presencia militar en el Caribe sur en respuesta al “narcotráfico proveniente de Venezuela”, con el despliegue de al menos ocho buques de guerra en la región, incluyendo un submarino de ataque rápido nuclear, con más de 4,500 soldados.