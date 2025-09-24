Al menos siete personas muertas tras consumir un licor adulterado llamado “Cococho” en Colombia

Hay también otras tres personas internadas en grave estado. “Llegaban con espuma en la boca”, dijo un testigo de la llegada de las víctimas a centros de salud.

Investigación sobre las muertes por consumo de licor adulterado en Colombia.

Al menos siete personas murieron intoxicadas y tres más están hospitalizadas en estado grave en Colombia por consumir un licor adulterado conocido como “Cococho”.

“Tenemos siete personas fallecidas al parecer por ingesta de licor adulterado. Lo que hemos podido establecer es que la primera persona que falleció fue la persona que preparó el licor y lo distribuyó”, dijo el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Edwin Urrego.

Al menos siete muertos por consumo de licor adulterado en Colombia. Video: Gentileza Blu Radio Colombia.

Según el jefe policial, el lugar donde se producía el licor de manera clandestina es “un sitio en condiciones lamentables de salubridad” en donde fueron encontrados bidones con el licor adulterado y botellas de plástico para envasarlo y distribuirlo.

Urrego agregó que, según la información recaba en la zona, cada botella era vendida por 2.000 pesos colombianos (50 centavos de dólar) y los compradores eran principalmente habitantes de calle.

Investigación sobre las muertes por consumo de licor adulterado en Colombia. Foto: X

El oficial agregó que además de las tres personas que están en estado grave, hay dos más en observación.

Hasta el momento las autoridades han identificado a cuatro de los fallecidos: Nicolás Manuel Medrano, Helmot Enrique Escolar, José Felipe Crespo Ortiz y Emiro Alberto Miranda. Los otros tres muertos son dos hombres y una mujer que no han sido identificados por las autoridades.