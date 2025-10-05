Rusia lanzó un masivo ataque con drones y misiles sobre toda Ucrania: al menos un muerto y graves daños en Zaporiyia y Leópolis

En una nueva ofensiva nocturna, el Kremlin atacó de este a oeste con miles de drones y misiles.

Un hombre de Ucrania camina entre los escombros por un ataque con aviones no tripulados y misiles rusos. Foto: Reuters.

En otro capítulo más de la dura guerra entre Rusia y Ucrania, el Kremlin atacó en la noche de este sábado de forma masiva a su enemigo con miles de drones y misiles desde el este hacia el oeste, haciendo foco en la ciudad de Zaporiyia, donde al menos una persona perdió la vida.

También la ciudad de Leópolis se vio duramente afectada por los embistes rusos, donde parte de la urbe quedó sin electricidad y hubo varios incendios.

El Servicio Estatal de Emergencias (DSNS) de Ucrania notificó que en Zaporiyia falleció una persona como consecuencia del ataque combinado. A su vez, el jefe de la Administración Militar Regional de la metrópolis, Iván Fedorov, señaló a través de Telegram que al menos 10 personas fueron heridos por el ataque.

El detalle del masivo ataque señala que tres distritos de la ciudad fueron afectados por los bombardeos, ocho edificios en varios pisos, ocho viviendas privadas y varios inmuebles no residenciales más fueron dañados.

Otras consecuencias de los ataques rusos a Ucrania

Más de 73.000 abonados debieron quedarse sin electricidad y más de 290 sin gas, dado que los bombardeos dañaron tuberías gasísticas y se tuvo que cortar el suministro de manera preventiva en un de los edificios que resultó más dañado.

En la ciudad de Leópolis también parte de la urbe quedó sin electricidad. También se registraron varios incendios, uno de ellos inclusive en un parque industrial.

Rescatistas trabajan en el lugar de una casa destruida durante un ataque con drones y misiles rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania. Foto: Reuters.

El ataque se dio desde el este hacia el oeste, extendiéndose durante la madrugada.

El mapa de las alertas de la Fuerza Aérea incluye, entre otras regiones, Kiev, Sumi, Cherníguiv, Cherkasi, Vinnitsia, Odesa, Járkov, Zhitómir, Mykoláiv, Rivne, Zaporiyia, Jmelnitski, Leópolis, Ivano Frankivsk.