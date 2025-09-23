Cerraron los aeropuertos de Dinamarca y Noruega por la presencia de drones: qué se sabe de las sospechas sobre Rusia

Los aeropuertos de Copenhague y Oslo debieron permanecer inoperativos durante varias horas de este lunes por la noche y martes por la madrugada. El Kremlin niega toda participación en el hecho.

El aeropuerto de Gardermoen, en Oslo, permaneció cerrado esta madrugada de martes. Foto: Wikipedia.

Durante la noche del lunes y la madrugada de este martes, los aeropuertos de Copenhague (Dinamarca) y Oslo (Noruega) debieron permanecer cerrados debido a la presencia en sus cercanías de drones.

Varios vuelos debieron cancelarse en el aeropuerto de Gardermoen, en Oslo. Foto: Wikipedia.

El aeropuerto de Kastrup, en la capital danesa, suspendió sus operaciones entre las 20.30 del lunes y las 0.30 hora local de este martes. Esto generó la cancelación de 100 vuelos mientras que otros 31 debieron ser desviados a aeropuertos cercanos.

Cancelaciones de vuelos en el aeropuerto de Kastrup, en Copenhague. Video: X/@thatuapgirl

Por parte de Gardermoen, en Oslo, estuvo cerrado entre las 0.30 y las 3.30 de este martes -hora local- también de modo preventivo y debieron suspender una docena de vuelos.

La sospecha de la presencia de drones de Rusia

“El modo de operar, su tamaño y el tiempo sobre el objetivo han hecho que concluyamos que probablemente haya un actor capacitado detrás del uso de los drones”, dijo este martes en rueda de prensa el inspector Jens Jespersen, de la policía de Copenhague.

En su declaración, Jespersen aclaró que por “actor capacitado” quiso decir sobre “un actor que tiene las herramientas para mostrarse” y que eso implicaría que quienes operaron los drones podrían haberse entrenado previamente para su manejo.

El aeropuerto de Gardermoen, en Oslo. Foto: Wikipedia.

“No puedo decir nada al respecto, simplemente no lo sé“, concluyó Jespersen cuando fue consultado acerca de la posible participación de Rusia en el asunto.

El aeropuerto de Kastrup, en Copenhague. Foto: Wikipedia.

Mientras tanto, los servicios de inteligencia daneses y noruegos llevan a cabo un trabajo mancomunado para intentar dilucidar quién estuvo detrás de la aparición de estos drones, aunque nada indicaría que habría habido una conexión entre ambos incidentes.

El detalle que sí ofreció la policía de Dinamarca es que se trató de varios drones de gran tamaño procedentes de disímiles direcciones, que volaron siguiendo un patrón específico y que nunca pareció que su objetivo era provocar daños.

El aeropuerto de Copenhague suspendió sus operaciones tras reportes sobre la presencia de drones de gran tamaño. Video: X/@Geopolitik_2030

En lo que respecta a Oslo, horas antes del incidente dos ciudadanos fueron detenidos en la capital del país nórdico por hacer volar drones en esta urbe, aunque todavía no se pudo determinar que ambos sucesos estuviesen conectados.

El aeropuerto de Gardermoen, en Oslo. Foto: Wikipedia.

Rusia negó toda participación en los drones que sobrevolaron Dinamarca y Noruega

Por su parte, el Kremlin negó cualquier tipo de sospecha en su contra acerca de haber tenido que ver con el sobrevuelo de estos artefactos en las cercanías a Kastrup y Gardermoen

“Hacer periódicamente acusaciones infundadas conduce, francamente hablando, a que las nuevas declaraciones no sean tomadas en serio”, sentenció el portavoz del Kremlin en su conferencia de prensa, Dmitri Peskov.

“Un país que asume una posición seria no debe hacer acusaciones infundadas reiteradas”, agregó el representante político ruso.

El Kremlin rechaza las acusaciones de violación del espacio aéreo de Dinamarca y Noruega calificándolas de "infundadas". Video: Reuters.

Mientras tanto, la primera ministra danesa, Mette Fredriksen, calificó el incidente de “ataque grave”.

“No excluimos ninguna opción con respecto a quién puede estar detrás. Y está claro que se inscribe en la evolución que hemos observado en los últimos tiempos con otros ataques con drones, violaciones del espacio aéreo y ataques cibernéticos a aeropuertos europeos”, afirmó la mandataria danesa, en una clara referencia al accionar de Rusia.