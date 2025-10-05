Tiemblan las potencias: el país de Sudamérica que sumó un método de entrenamiento de alto nivel para su Fuerza Aérea

Con tecnología de última generación, este centro fortalecerá la conectividad, elevará el nivel de entrenamiento de pilotos y posicionará al país como referente aeroespacial en Sudamérica.

Perú y su fortalecimiento de sus capacidades aeroespaciales. Foto: Wikipedia.

Perú avanza en su fortalecimiento respecto de sus capacidades aeroespaciales y da un paso histórico con la creación del primer Centro de Simulación y Entrenamiento para aeronaves DHC-6-400 Twin Otter fuera de Canadá.

Esta iniciativa se concreta en el Grupo Aéreo N°42 de Iquitos y estará al servicio de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), lo que hace que se convierta en un referente regional en entrenamiento aeronáutico.

Tecnología de la más avanzada para la selva peruana

Estos Twin Otter DHC-6 son aeronaves muy versátiles, que resultan clave para la conectividad de las zonas más remotas de la Amazonia de Perú.

Permiten transportar pasajeros, carga, suministros y realizar evacuaciones médicas en áreas de difícil acceso. También pueden operar en pistas no preparadas, cortas y en condiciones meteorológicas desafiantes, lo que las hace esenciales para misiones humanitarias, logísticas y de desarrollo.

Tecnología de punta para Perú. Foto: X/@chuyengiaxuatnc

Su capacidad para adaptarse a entornos extremos convierte a estos aviones en herramientas estratégicas no solo para la defensa, sino también para la integración social y el desarrollo económico de poblaciones aisladas.

Por otro lado, el nuevo centro tendrá un simulador de última generación que está diseñado para replicar con gran realismo las condiciones de vuelo del DHC-6 Serie 400. Los pilotos podrán entrenar en procedimientos normales y de emergencia, así como en maniobras específicas para entornos selváticos complejos, sin exponerse a riesgos reales.

Las ventajas del centro de simulación radican en que proporcionará entrenamiento continuo y seguro para las tripulaciones, además de la reducción significativa de costos, al evitar traslados al extranjero. Y una mejora en la seguridad operacional, mediante prácticas en situaciones críticas.

Un antes y un después para la aviación peruana

La firma del convenio entre el Ministerio de Defensa del Perú y la empresa canadiense De Havilland Aircraft of Canada Limited fue celebrada como un avance significativo en la modernización de la FAP.

El viceministro de Recursos para la Defensa, Adolfo Herrera Orlandini, destacó que esta infraestructura “marca un precedente en la región al disponer de tecnología de simulación de primer nivel”.

La renovación de la aviación en Perú. Foto: REUTERS

El teniente general Rubén Gambarini Oñath, jefe del Estado Mayor de la FAP, subrayó que este proyecto fortalece la autonomía tecnológica del país y demuestra el valor de los convenios offset como instrumentos para el desarrollo militar y nacional.

Así, Perú se convierte en el único país del mundo, además de Canadá, en tener un simulador exclusivo del Twin Otter Serie 400. Esto posiciona al país como líder regional en entrenamiento aéreo y abre las puertas a la cooperación con otras fuerzas aéreas del continente.