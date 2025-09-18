La posibilidad de una Tercera Guerra Mundial ya no es descabellada: cuál sería el primer país en desaparecer, según la IA

ChatGPT reveló la nación que más comprometida vería su existencia en caso de desarrollarse un conflicto bélico que involucre a múltiples países.

Tercera Guerra Mundial. Foto: Reuters

Ante la multiplicidad de guerras a lo largo y ancho del planeta Tierra, la idea de una Tercera Guerra Mundial ya no es tan improbable como hace algunos años. En ese contexto, la inteligencia artificial vaticinó algunos escenarios posibles ante un conflicto bélico de tal magnitud.

Si bien ChatGPT aclara que, obviamente, no existe una respuesta única ni segura porque un escenario de Tercera Guerra Mundial dependería de muchos factores -alianzas, capacidades militares, ubicación geográfica y decisiones políticas en el corto plazo-, hay un país que figura como el más vulnerable ante un episodio de este calibre.

Muchos conflictos bélicos alrededor del mundo Foto: REUTERS

Si hubiera que señalar a un país como el más vulnerable en caso de una Tercera Guerra Mundial, ese sería Taiwán, asegura la IA. La isla está en el centro de la disputa entre China y Estados Unidos, lo que la convierte en un escenario probable de los primeros choques militares de un conflicto global.

China considera a Taiwán parte de su territorio y no descartó nunca la opción de una invasión militar para lograr la unificación. En ese escenario, la isla se enfrentaría a un adversario con un poderío militar inmensamente superior, con capacidad de bloqueo naval, bombardeos masivos y un ejército terrestre mucho más numeroso.

El problema para Taiwán es su aislamiento geográfico. Aunque Estados Unidos y Japón podrían intervenir, la ayuda tardaría en llegar debido a la distancia y al control aéreo y marítimo que intentaría imponer China desde el primer momento. Esto dejaría a la isla prácticamente sola durante las primeras etapas de la guerra.

Taiwán se prepara para un eventual conflicto con China. Foto: REUTERS

En cuestión de días o semanas, Taiwán podría perder su autonomía política y quedar bajo dominio chino. Por eso, en un escenario de guerra mundial, sería probablemente el primer país en desaparecer como Estado independiente, convirtiéndose en la chispa que encendería una escalada mucho mayor entre las grandes potencias.

Ranking de países más vulnerables en una posible Tercera Guerra Mundial

1. Taiwán: es el epicentro de la disputa entre China y EE.UU.

2. Ucrania: ya está en guerra con Rusia y podría quedar arrasada si el conflicto escala con intervención directa de la OTAN.

3. Estados Bálticos (Estonia, Letonia, Lituania): pequeños, fronterizos con Rusia y parte de la OTAN, podrían ser atacados por Moscú para probar la solidez de la Alianza Atlántica.

4. Corea del Sur: vive bajo la amenaza constante de Corea del Norte, respaldada por China. Un ataque masivo desde el norte podría devastar Seúl en horas.

5. Israel: situado en un polvorín regional con Irán y grupos armados hostiles, una guerra en Medio Oriente podría escalar rápidamente con armas nucleares.

6. Irán: potencia regional en conflicto con EE.UU., Israel y Arabia Saudita; podría ser uno de los primeros blancos de ataques aéreos masivos.

7. Polonia: es la “frontera” de la OTAN con Rusia. Un corredor estratégico que podría convertirse en campo de batalla.