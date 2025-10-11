Corea del Norte exhibió su poder de fuego con un desfile militar en el que presentó su nuevo misil intercontinental

Se trata de Hwasong-20, que permitirá atacar varios objetivos simultáneamente y superar sistemas antimisiles. Se dio en el 80º aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores.

Desfile militar de Corea del Norte. Foto: via REUTERS

Corea del Norte presentó “el sistema de armas nucleares estratégicas más poderoso” del país, denominado Hwasong-20, durante el desfile militar celebrado en Pionyang por el 80º aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores.

“Cuando el destacamento del misil balístico intercontinental Hwasong-20, el sistema de armas nucleares estratégicas más poderoso, Corea del Norte entró en la plaza, el entusiasmo del público alcanzó su punto máximo”, dijo la agencia estatal KCNA, sobre el desfile, que contó con la presencia de Kim Jong-un.

Es la primera aparición pública de este misil, que algunos expertos anticipan que contará con ojivas múltiples, lo cual le permitiría atacar varios objetivos simultáneamente y superar sistemas antimisiles.

Desfile militar de Corea del Norte. Video: REUTERS.

Aunque el Hwasong-20 busca ampliar el alcance y capacidad destructiva de sus predecesores, aún no ha sido probada, por lo que sus capacidades operativas no pueden confirmarse.

El evento reunió al primer ministro chino, Li Qiang, y al vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev. Sin embargo, destacó la ausencia de Xi Jinping y Vladímir Putin.

Kim Jong-un presidió el desfile desde la tribuna central de la plaza Kim Il-sung, donde pronunció un discurso en el que subrayó que el Ejército norcoreano debe “evolucionar continuamente como una fuerza invencible” que elimine cualquier amenaza, según la KCNA.

Desfile militar de Corea del Norte. Foto: via REUTERS

Medvédev afirmó que en el desfile marcharon las unidades norcoreanas enviadas a Kursk para apoyar a Rusia en su guerra contra Ucrania, según fue citado por las agencia de noticias rusa TASS.

Durante el desfile también se exhibieron misiles hipersónicos, misiles de crucero estratégicos de largo alcance, sistemas antiaéreos, tanques de nueva generación Chonma-20 y lanzacohetes múltiples de 600 mm, según la KCNA