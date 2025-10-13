Video: así ovacionaron a Donald Trump en el Parlamento de Israel tras el acuerdo de paz en la Franja de Gaza

Donald Trump se dirige a la Knesset en Jerusalén. Foto: REUTERS

Donald Trump fue ovacionado y aplaudido de pie por los legisladores israelíes después de la liberación de los 20 rehenes que Hamás mantuvo secuestrados por 2 años.

Este lunes por la mañana Hamás liberó 20 rehenes que permanecieron retenidos en Gaza durante más de dos años. Esto formó parte de un importante intercambio de prisioneros en el marco del alto el fuego.

Donald Trump fue ovacionado en el Parlamento de Israel. Video: Reuters.

Acuerdo de intercambio de rehenes y prisioneros entre Hamás e Israel. Foto: REUTERS

Hamás liberó a los 20 rehenes israelíes vivos tras más de dos años secuestrados en Gaza

Hamás liberó este lunes por la mañana a los rehenes que permanecieron retenidos en Gaza durante más de dos años, como parte de un importante intercambio de prisioneros en el marco del alto el fuego recién implementado, informó la televisión estatal israelí Kan TV.

Los prisioneros fueron entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja antes de ser transferidos a las fuerzas israelíes en Gaza.

Los hermanos Horn, antes y durante el secuestro de Hamás. Foto: X/@thevoicetruth1

Tras la liberación de David Cunio, Ariel Cunio, Eitan Horn, Bar Avraham Kuperstein, Evyatar David, Yosef Haim Ohana, Segev Calfon, Avinatan Or, Elkana Buhbut, Maksim Harkin, Nimrod Cohen, Matan Tzangauker, Matan Angrest, Eitan Mor, Gali Berman, Ziv Berman, Omri Miran, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal y Rom Breslavski, Hamás ya no tiene más rehenes israelíes en su poder.

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a suelo israelí, se reunió con familiares de los rehenes y luego viajará a Egipto para sellar el acuerdo por la paz rodeado de líderes árabes y occidentales.

Donald Trump llegó a suelo israelí. Foto: via REUTERS

El acuerdo alcanzado inicialmente, establecía como primera fase la entrega de todos los secuestrados y la retirada progresiva de las tropas israelíes de territorio palestino.

No obstante, aún queda pendiente la entrega de los cuerpos de los secuestrados muertos que, según lo previsto, comenzarán a llegar a Israel en las próximas horas.