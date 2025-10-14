Hamás le entregó a la Cruz Roja cuatro cuerpos de rehenes en Gaza: ya están en Israel

El grupo islamista afirmó que se trata de restos de rehenes fallecidos en cautiverio. Aún quedarían 20 cuerpos en la Franja.

Entrega de cuerpos de rehenes israelíes de Hamás a la Cruz Roja. Foto: REUTERS

En pleno proceso de alto el fuego, Hamás le entregó a la Cruz Roja otros cuatro cuerpos de supuestos rehenes, que fueron llevados por el Ejército israelí a territorio de Israel.

Si se confirman sus identidades, ya serían ocho los restos de rehenes entregados por Hamás a Israel, y quedarían 20 aún en la Franja.

Entrega de cuerpos de rehenes israelíes de Hamás a la Cruz Roja. Video: REUTERS.

El Gobierno israelí aseguró que “todas las familias de los secuestrados” fueron informadas y “les acompañamos en este difícil momento”.

“Seguiremos actualizando la información con datos confiables según sea necesario”, concluyó el comunicado.

Entrega de cuerpos de rehenes israelíes de Hamás a la Cruz Roja. Foto: REUTERS

Previamente, Israel había confirmado la identidad de cuatro muertos entregados por Hamás, los rehenes Guy Iluz y Bipin Joshi, así como otros dos cautivos fallecidos cuyos nombres aún no han sido autorizados para su publicación.