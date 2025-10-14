Israel identificó los cuerpos de los cuatro rehenes entregados por Hamás y volvió a reclamar las 24 víctimas que faltan

Los restos devueltos pertenecen a Guy Illouz, de 26 años y al ciudadano nepalí Bipin Joshi, de 23 años. Aún no divulgaron los nombres de los otros dos rehenes.

Guy Illouz y Bipin Joshi, los ciudadanos muertos entregados por Hamás al Ejército israelí. Foto: X/@IsraelinSpanish

Luego de la histórica jornada de este lunes, donde Israel y Hamás acercaron posiciones respecto del fin de la guerra en la Franja de Gaza y la entrega de rehenes por parte del grupo terrorista, también Hamás entregó a la nación judía los cuerpos de cuatro secuestrados fallecidos. En ese contexto, el Ejército israelí confirmó este martes la identidad de las cuatro personas que perdieron la vida.

Se trata de los rehenes Guy Iluz y Bipin Joshi, así como otros dos cautivos fallecidos cuyos nombres aún no han sido autorizados para su publicación.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron a las familias de que sus seres queridos han sido devueltos para ser enterrados”, comenta el comunicado oficial castrense, luego de que Instituto Nacional de Medicina Forense en colaboración con la Policía de Israel y el Rabinato Militar identificara los cuerpos.

Las causas de muerte

Según indicó el Ejército, Guy Iluz fue herido y fue secuestrado (aún con vida) por Hamás, cuando intentaba escapar del ataque perpetrado el 7 de octubre de 2023 en el festival de música Nova. Este hombre intentó huir hacia la zona de Tel Gama.

“Guy falleció a causa de sus heridas tras no recibir la atención médica adecuada mientras estuvo cautivo de Hamás. Tenía 26 años al momento de su muerte”, se detalla.

Guy Iluz habría muerto tras ser herido por Hamás y no recibir la atención médica necesaria. Foto: X/@mavica81

Respecto del otro fallecido de quien se dio a conocer su nombre, Bipin Joshi, un ciudadano nepalí de 23 años, estudiante de agricultura, había sido secuestrado por Hamás desde un refugio en el kibutz Alumim.

“Se estima que fue asesinado en cautiverio durante los primeros meses de la guerra”, agrega el mismo comunicado castrense.

Bipin Joshi, el ciudadano nepalí asesinado. Video: X/@DahliaKurtz

Entretanto, el Ejército israelí le ofreció sus condolencias a las familias damnificadas y aseguró que harán todos los esfuerzos a su alcance para traer de regreso los cuerpos de los rehenes faltantes, al tiempo que instó a Hamás a cumplir con su parte del trato respecto del tema a fin de que todos los cuerpos de los rehenes regresen a sus familias “y reciban un entierro digno”.

Cabe recordar que restan entregar 24 cadáveres que aún permanecen en Gaza en manos de Hamás, los cuales -según se estipula en el acuerdo- deberán ser “traídos de regreso a casa”.

Mientras tanto, este lunes el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, acusó a Hamás de incumplir su parte del acuerdo respecto del cese del fuego al entregar solo cuatro cuerpos, y no la totalidad de los fallecidos.

“El anuncio de Hamás sobre el esperado regreso de cuatro cadáveres hoy es un incumplimiento de los compromisos. Cualquier retraso o evasión deliberada se considerará una grave violación del acuerdo y se responderá en consecuencia“, manifestó Katz a través de su cuenta de X.