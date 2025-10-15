Taparon la cara de Diego Maradona en el icónico mural de Nápoles, Italia: el motivo

Una medida que llama la atención por lo radical de la decisión, pero que tiene sus razones en el enfrentamiento de comerciantes con la policía local.

Apareció tapado el mural de Maradona en Nápoles. Foto: NA.

Una medida radical se tomó a modo de protesta en la ciudad italiana de Nápoles. Este miércoles, apareció tapada la cara de Diego Armando Maradona en su icónico mural a raíz de un reclamo de comerciantes contra la policía municipal.

El conflicto se inició este martes cuando la policía napolitana increpó a varios comerciantes que no cuentan con la habilitación pertinente para vender determinados productos en la región.

Por ello, y a modo de protesta, los dueños de los locales que están ubicados en el Quartieri Spagnoli tomaron la radical decisión de tapar la cara de Maradona en el mural. Y tras ello argumentaron que los permisos de habilitación están en trámite.

Diego Maradona vistiendo los colores del Napoli. Foto: X @MaradonaPICS

Además, en caso de que la situación no sea resuelta, los comerciantes podrían ir más allá y colocar un telón negro sobre la figura del 10 argentino.

El amor de Nápoles para con Diego Maradona

Difícilmente haya un amor tan profundo por un jugador vinculado a una ciudad como el sentimiento que tienen los napolitanos para con Diego Maradona.

Es que el 10 jugó en el equipo del sur de Italia durante siete temporadas, donde disputó 259 partidos, anotó 115 goles y dio 85 asistencias.

En este club estuvo durante los años 1984 y 1991, la cúspide de su carrera, y donde supo llevar a la gloria a este club, con 2 Serie A ganadas (1986-1987 y 1989-1990), la Coppa Italia de 1987, la Supercopa de Italia de 1990 y la Copa de la UEFA de 1988-1989.

La estatua de Maradona en la cancha del Nápoli, que representa el amor de su gente por el argentino.

La imagen de Maradona en Nápoles es símil a la de un santo para la ciudad, y su rostro ya sea con o sin la camiseta celeste del equipo se propaga por cada rincón de la urbe del sur italiano.

Por ello, llama la atención esta situación a modo de protesta de los napolitanos para con la policía local, y la inclusión de su máximo ídolo en medio de la disputa.