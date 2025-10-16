La emoción de Eitan Horn al regresar a su casa de Israel tras más de dos años secuestrado por Hamas

Uno de los tres argentinos liberados por el grupo islamista en el marco del acuerdo de paz impulsado por Trump volvió a su casa tras recibir el alta médica. “No tengo palabras, solo agradecimiento”, afirmó entre lágrimas.

Regreso a su casa de Israel de Eitan Horn, uno de los argentinos liberados por Hamas. Foto: EFE

Eitan Horn, uno de los tres argentinos liberados por Hamas, volvió a su casa por primera vez desde su secuestro a manos del grupo islamista el 7 de octubre de 2023.

El argentino de 39 años fue el primer rehén en haber recibido el alta médica tras cuatro días de observación en el centro médico Ichilov de Tel Aviv, en el que fue ingresado tras su liberación.

Regreso a su casa de Israel de Eitan Horn, uno de los argentinos liberados por Hamas. Foto: REUTERS

En un comunicado oficial, el hospital indicó que continuará acompañándolo a él y a su familia, así como supervisando su estado de salud.

Horn fue recibido entre aplausos en su ciudad, Kfar Saba, por una comitiva de vecinos que acompañó el auto en el que llegó a su casa acompañado por su familia.

Regreso a su casa de Israel de Eitan Horn, uno de los argentinos liberados por Hamas. Foto: EFE

Su hermano, Yair Horn, fue liberado como parte del sexto canje de secuestrados por presos palestinos del alto el fuego en la Franja de Gaza en marzo de este año.

La situación actual de los rehenes

En Gaza permanecen todavía los cuerpos de 19 rehenes, cuyo retorno estipula la primera fase del acuerdo de alto al fuego firmada entre Israel y la organización islamista.

Entrega de cuerpos de rehenes israelíes de Hamás a la Cruz Roja. Foto: REUTERS

Hamás expresó que necesita ayuda para localizar los cuerpos restantes debido a la extrema destrucción y escombros en la franja.

Ante esto, familiares de los rehenes fallecidos pidieron al Gobierno israelí que suspenda la implementación de las etapas restantes del acuerdo de alto el fuego en Gaza mientras Hamás no devuelva los cuerpos que faltan.