Nicolás Maduro denunció que EEUU quiere derrocarlo: “¿Hasta cuándo golpes de Estado de la CIA?”

El presidente de Venezuela apuntó contra el país norteamericano tras los dichos de una posible avanzada estadounidense vía terrestre. La tensión se encuentra en su punto máximo.

Nicolás Maduro. Foto: EFE

Nicolás Maduro salió al cruce tras los dichos de Donald Trump afirmó que América Latina “repudia” a la CIA tras denunciar la supuesta participación de esta institución en golpes de Estado en la región.

“No a los golpes de Estado dados por la CIA (...). ¿Hasta cuándo golpes de Estado de la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia”, manifestó el presidente venezolano en el canal estatal.

Nicolás Maduro apuntó contra la CIA y denunció que intentan derrocarlo. Video: EFE.

El mandatario se pronunció así después de que el The New York Times revelara que la Administración de Donald Trump autorizó a la CIA a realizar operaciones letales en Venezuela así como en el Caribe, en un incremento de sus acciones contra el Gobierno venezolano con el objetivo de “sacarle del poder”.

De acuerdo con el diario, que cita como fuentes a funcionarios estadounidenses, la CIA podría tomar acciones encubiertas contra Maduro o su Ejecutivo, ya sea unilateralmente o en conjunto, como parte de una operación militar más amplia.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: REUTERS

El líder chavista llamó a llevar “la verdad de Venezuela” a “todos los sectores sociales, culturales, políticos, económicos de la sociedad estadounidense para decirle no a la guerra en el Caribe, no a la guerra en Sudamérica”, en un contexto en el que denuncia como “amenaza” el despliegue militar ordenado por Trump cerca de aguas venezolanas.

EE.UU. ha atacado diversas embarcaciones, de las que Washington asegura transportaban drogas, en aguas internacionales cerca de Venezuela, operativos que han costado la vida a aproximadamente una treintena de personas.