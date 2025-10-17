En su reunión con Zelenski, Trump señaló que la guerra con Rusia podría terminar sin la necesidad de enviar misiles Tomahawks a Ucrania

El mandatario aseguró que Estados Unidos necesita los misiles y que uno de los motivos por los que quiere poner fin al conflicto es dejar de “proporcionar cantidades masivas de armas” a Kiev. Además, confirmó una reunión bilateral con el mandatario chino, Xi Jinping.

Donald Trump y Volodimir Zelenski en la Casa Blanca. Foto: REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este viernes a su par de Ucrania, Volodimir Zelenski, en la Casa Blanca, para tratar un posible alto el fuego en la guerra que mantiene con Rusia.

Durante la reunión bilateral, Trump señaló que existe la posibilidad de que Washington autorice a Kiev a realizar ataques dentro de territorio ruso. Pese a ello, señaló que espera que el conflicto pueda terminar sin tener que enviar los misiles Tomahawks que los ucranianos piden.

“Ojalá podamos terminar la guerra sin pensar en los Tomahawks. Estamos bastante cerca de lograrlo”, señaló el líder republicano.

El mandatario aseguró que Estados Unidos necesita los misiles y que uno de los motivos por los que quiere poner fin a la guerra de Ucrania es dejar de “proporcionar cantidades masivas de armas” a Kiev.

“Nosotros necesitamos los Tomahawk y necesitamos muchas de las otras armas que hemos enviado a Ucrania durante los últimos años”, apuntó.

Zelenski respondió que la guerra con Rusia es también “una guerra tecnológica” y apuntó que, si bien Ucrania usa drones de fabricación propia, no tiene acceso a Tomahawks y los necesita para seguir combatiendo.

Preguntado por la prensa sobre si Estados Unidos autorizaría ataques aéreos a larga distancia dentro de territorio ruso, Trump se limitó a decir: “Eso sería una escalada, pero hablaremos sobre ello”.

El republicano había sugerido en los últimos días que podría suministrar Tomahawk, misiles de fabricación estadounidense, a Ucrania, como una estrategia para presionar a Rusia tras semanas de frustración por la negativa del Kremlin a detener los combates.

Misil Tomahawk de Estados Unidos. Foto: Wikipedia

Donald Trump se reunirá con Xi Jinping

Por otro lado, Trump confirmó que se reunirá con el presidente de China, Xi Jinping en Corea del Sur. El encuentro se desarrollará en el marco de la cumbre de la APEC (Cooperación Económica Asia-Pacífico), a celebrarse del 31 de octubre al 1 de noviembre de 2025.

“Creo que nos llevaremos bien con China. Me siento muy bien con él (Xi Jinping). Es un líder muy fuerte, un hombre increíble “, dijo.

Donald Trump y Xi Jinping. Foto: Reuters

Donald Trump se reunirá con Vladimir Putin

El encuentro con Zelenski se da un día después de que Trump mantenga una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin, con quien se verá las caras en Budapest.

“El presidente Putin y yo nos reuniremos en un lugar acordado, Budapest, Hungría, para ver si podemos poner fin a esta guerra ‘ignominiosa’ entre Rusia y Ucrania”, apuntó el mandatario estadounidense.

“Al finalizar la llamada, acordamos una reunión de nuestros asesores de alto nivel la próxima semana. Las reuniones iniciales de Estados Unidos estarán dirigidas por el secretario de Estado, Marco Rubio, junto con otras personas que se designarán. El lugar de la reunión está por determinar”, anunció Trump.