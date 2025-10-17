“Paso hostil”: el mensaje de Rusia por la entrega de misiles Tomahawk de Estados Unidos a Estados Unidos

Desde el Kremlin reflexionaron que esta decisión entorpecerá el camino hacia la paz con Ucrania e “incrementará notablemente los riesgos en el ámbito de la seguridad”.

Los presidentes de Rusia y Estados Undiso, Vladímir Putin y Donald Trump. Foto: REUTERS

Rusia aseguró que tratará como un “paso hostil” el hecho de que Estados Unidos suministre con misiles Tomahawk a Ucrania, un hecho que será aprobado en esta misma jornada por la Casa Blanca, tanto por el presidente estadounidense, Donald Trump, como por su par ucraniano, Volodímir Zelenski.

“Rusia considerará ese paso, si se lleva a cabo, como hostil”, mencionó Serguéi Narishkin, director del Servicio de Espionaje Exterior, durante una reunión de jefes de inteligencia de la postsoviética Comunidad de Estados Independientes (CEI), según la agencia TASS.

Trump habló sobre la entrega de misiles Tomahawk a Ucrania y qué le dijo Putin. Video: X/@InformaCosmos

Asimismo, agregó que la decisión “incrementará notablemente los riesgos en el ámbito de la seguridad, no solo en Europa, sino en todo el mundo”.

“Este asunto fue abordado parcialmente ayer durante la conversación telefónica entre los presidentes de Rusia y EE.UU.“, mencionó.

Putin le advirtió a Trump que la entrega de misiles Tomahawk “dañará las relaciones” entre Rusia y EE.UU.

El pasado jueves, en una conversación telefónica entre el presidente ruso, Vladímir Putin y Trump, el primero le advirtió al republicano que, si se llegase a concretar esta entrega de armamento a Ucrania, eso “dañará las relaciones” entre Rusia y Estados Unidos y las perspectivas de un arreglo pacífico.

En consonancia con estos dichos, Narishkin también calificó de “quimera” la aspiración de la OTAN de asestar a Rusia “una derrota estratégica”.

Vladímir Putin y Donald Trump dialogaron este jueves para acordar una cumbre. Foto: via REUTERS

El contexto de estas conversaciones se enmarca en que durante la semana, Trump sugirió la posibilidad de entregar a Ucrania misiles Tomahawk, lo que fue interpretado como un nuevo giro en la estrategia de la Casa Blanca para aumentar la presión sobre Rusia para que decida abordar la paz con Ucrania.

Luego de acordar este jueves con su colega ruso la celebración de una pronta cumbre en Budapest (Hungría), aseguró que Washington también los necesita para garantizar su seguridad.

Zelenski considera que los Tomahawk, que pueden alcanzar Moscú, pueden cambiar la marcha de la guerra y obligar al Kremlin a detener los combates y negociar una paz justa.