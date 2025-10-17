Nicolás Maduro aseguró que Donald Trump le ordenó a la CIA “acabar” con Venezuela

“Jamás ningún Gobierno anterior, desde que la CIA existe, dijo públicamente que mandaba a la CIA a matar, a derrocar y acabar a los países”, señaló el líder chavista.

Nicolás Maduro, Venezuela. Foto: REUTERS

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este jueves que el Gobierno de Donald Trump le ordenó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) “acabar” con Venezuela, luego de que el mandatario estadounidense confirmara que autorizó a la institución a realizar operaciones encubiertas en el país suramericano.

“El Gobierno de Estados Unidos decide mandar a la CIA para Venezuela. Jamás ningún Gobierno anterior, desde que la CIA existe, dijo públicamente que mandaba a la CIA a matar, a derrocar y acabar a los países”, manifestó Maduro en un Congreso nacional de cocineras, transmitido por el canal estatal VTV.

El líder chavista indicó además que “por primera vez en la historia” un Gobierno en Estados Unidos dice que dio “autorización y orden para ir a atacar a un país”, pero, añadió, los venezolanos están unidos ante lo que tildó como una “burda y grosera política intervencionista para un cambio de régimen”.

“Ellos con su guerra psicológica quieren atemorizar al pueblo, dividir al pueblo, quieren desmoralizar al pueblo, quieren hacerle daño a nuestro país. Aquí el pueblo está firmemente unido”, expresó.

Maduro aseguró que la CIA “conspiró” contra Venezuela durante los últimos 26 años, desde el inicio del Gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez -quien asumió el poder en 1999 y murió en marzo de 2013- y también a lo largo de su propia gestión.

En este sentido, señaló que los 10 estadounidenses que Caracas entregó el pasado julio a Washington eran “terroristas de la CIA convictos y confesos”, en referencia al intercambio que acordó por la liberación de 252 venezolanos que estaban detenidos en El Salvador, a donde llegaron tras ser enviados por el Gobierno de Trump en marzo.

Alarma extrema en Venezuela

Este miércoles, el Ejecutivo de Maduro manifestó que ve con “extrema alarma” el uso de la CIA como “una amenaza” contra Venezuela, un conjunto de acciones que, dijo, forman parte de “maniobras” que buscan “legitimar una operación” de “cambio de régimen” en el país suramericano.

Trump confirmó ese día, como ya había adelantado el diario The New York Times, que autorizó a la agencia a realizar operaciones encubiertas en Venezuela porque, dijo, los líderes de ese país han “vaciado sus cárceles” para enviar a presos a Estados Unidos. También acusó a Caracas de traficar droga hacia territorio estadounidense, lo que ha rechazado el Gobierno de Maduro.

Estados Unidos atacó otra lancha cerca de Venezuela. Foto: Captura

El Times reveló que la Administración estadounidense autorizó a la CIA a realizar operaciones letales en Venezuela así como en el mar Caribe, en un incremento de sus acciones contra el Gobierno de Maduro con el objetivo de “sacarle del poder”.

De acuerdo con el diario, que cita como fuentes a funcionarios estadounidenses, la CIA podría tomar acciones encubiertas contra Maduro o su Ejecutivo, ya sea unilateralmente o en conjunto, como parte de una operación militar más amplia.