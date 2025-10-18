Israel identificó el cuerpo del último rehén entregado por Hamás

Se trata de Eliyahu Margalit, quien murió durante el ataque del 7 de octubre de 2023. Fue el décimo cuerpo de un rehén fallecido que entregó el grupo islamista.

Eliyahu Margalit, rehén entregado por Hamás a Israel. Foto: EFE

Israel identificó el cadáver del rehén entregado por Hamás como perteneciente a Eliyahu Margalit, según anunció la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu.

“Representantes del Ejército informaron a la familia del secuestrado Eliyahu Margalit de que su ser querido había sido devuelto a Israel y su identificación completada”, afirma el comunicado.

Según otro comunicado del Ejército de Israel, Margalit fue asesinado el 7 de octubre de 2023 durante el ataque de las milicias gazatíes a territorio israelí, en el que mataron a casi 1.200 personas y tomaron 251 rehenes.

Último adiós a Eliyahu Margalit, rehen entregado por Hamás a Israel. Foto: EFE

“Fue secuestrado de los establos de Nir Oz. Su muerte fue declarada el 1 de diciembre de 2023. Deja atrás una mujer, tres niños y un nieto”, completa el comunicado.

La hija de Margalit, Nili, también fue secuestrada ese día, aunque fue liberada durante la primera tregua en Gaza, en noviembre de 2023.

Su cadáver fue recuperado ayer en Gaza, aunque Hamás no detalló dónde.

Búsqueda de restos de rehenes en Gaza. Foto: EFE

La cadena Al Jazeera difundió imágenes de excavadores trabajando en busca del cuerpo de un rehén en Jan Yunis.

Tras la salida del cuerpo de Margalit de Gaza quedan en el enclave 18 cuerpos de rehenes.