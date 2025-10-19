Robaron joyas del Museo del Louvre: tendrían un “valor incalculable” y se trataría de piezas que pertenecieron a Napoleón

Si bien la precisión de qué fue lo robado no fue confirmada, medios franceses ofrecen esta información. Los delincuentes actuaron muy rápido y huyeron en moto. El museo cerró sus puertas al público.

Robaron joyas del Museo del Louvre. Foto: Unsplash.

Un golpe maestro de tan solo siete minutos: así se dio el robo de joyas del Museo del Louvre en Francia que ladrones llevaron a cabo este domingo por la mañana de la galería Apolo, las cuales tienen “un valor patrimonial e histórico incalculable”, según señaló el ministro francés del Interior, Laurent Nuñez.

“Tengo una gran confianza en que muy rápidamente encontremos a los autores y sobre todo los bienes robados”, agregó Núñez en diálogo con la emisora France Inter.

El robo al museo del Louvre. Video: Reuters.

Las primeras señales del robo indicarían que los delincuentes habrían hecho prospecciones previas para llevar a cabo este golpe.

Las joyas robadas serían de una colección de Napoleón

Si bien el ministro del Interior francés no quiso dar precisiones acerca de las joyas robadas, el periódico Le Parisien indicó que se trataría de nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón Bonaparte y también de la colección de los reyes franceses, donde se incluye un collar, una diadema y un broche.

Lo que sí se detalló que los ladrones fueron tres o cuatro y que entraron al museo utilizando un montacargas que les permitió subir hasta el primer piso.

Desde ese lugar, reventaron una ventana y fueron directamente a las vitrinas donde estaban las joyas. Una vez obtenido el botín, lograron huir en moto.

Laurent Nuñez insistió en que los ladrones “actuaron muy muy rápido”, a pesar de que las fuerzas de seguridad acudieron “inmediatamente” al lugar del hecho.

Debido al robo, el Louvre debió ser completamente evacuado. La ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, informó que permanecerá cerrado durante la jornada. “Tuvo lugar un robo esta mañana en la apertura del museo del Louvre”, escribió la política en su cuenta oficial de la red social X. Y luego se detalló el cierre por “motivos excepcionales”.

Los visitantes son retirados del Louvre tras el robo de joyas de este domingo 19 de octubre. Video: Reuters.

Además, comentaron que el cierre es “para preservar las pruebas” que pudieran obtenerse del robo, así como también los videos de vigilancia.

Mientras tanto, la Fiscalía de París es la encargada de llevar a cabo la investigación. El Louvre es el museo más visitado del mundo, con 8,7 millones de personas el pasado año que recorren sus exposiciones.