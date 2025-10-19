Robo al Museo del Louvre: afirman que se habría recuperado la corona de una emperatriz que los ladrones perdieron en su huida

Se trata de una pieza de gran valor. Los trascendidos señalan que estaría fracturada. Sigue la investigación en curso para determinar quiénes fueron los responsables y recuperar lo robado.

Robo al Museo del Louvre. Foto: Reuters.

En la mañana de este domingo se produjo un sorpresivo y veloz robo en el Museo del Louvre, cuando un grupo de ladrones violentó una ventana del primer piso y se hizo con unas cuantas joyas de “valor incalculable”, según relataron las autoridades.

Sin embargo, también afirmaron que lograron recuperar “una joya” que, según la prensa local, sería la corona de la emperatriz Eugenia.

El recupero de esta corona se habría dado a partir de que los ladrones la habrían perdido en su huida.

Cómo fue el robo al Museo del Louvre: lo que se sabe hasta el momento

El detalle que ofreció el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, es que se habría tratado de “tres o cuatro” ladrones, los cuales ingresaron al museo desde el exterior, utilizando un “brazo articulado” que estaba colocado sobre un camión, para poder violentar una ventana y entrar a la “sala Apolo”.

El Museo del Louvre fue robado este domingo. Foto: Unsplash.

Dentro de esta sala estuvieron “siete minutos” y saquearon “dos vitrinas”, detalló Nuñez. Incluso este mismo funcionario manifestó que las piezas robadas tenían un “valor inestimable”.

Respecto del recupero de la corona de la emperatriz Eugenia, este dato lo habría confirmado la ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, cuando le consultaron acerca de si fue recuperada una corona, a lo que respondió: “efectivamente se ha encontrado una joya que se está evaluando”.

En ese sentido, el diario Le Parisien indicó -sin citar fuentes- que se trataría de la corona de la emperatriz Eugenia y que estaría fracturada.

Incluso, la titular de Cultura explicó que “todo ha sido muy rápido” y que los autores fueron “profesionales”. También se precisó que se está evaluando lo robado y que las joyas estaban en las vitrinas de la colección de Napoleón Bonaparte y de los reyes franceses.

También se detalló que “no hubo violencia” en el robo y tampoco pánico entre el público que estaba en el museo, que debió ser evacuado de forma inmediata y permanecerá cerrado el resto de la jornada “para preservar las pruebas” para la investigación.

Los visitantes son retirados del Louvre tras el robo de joyas de este domingo 19 de octubre. Video: Reuters.

La Fiscalía de París está a cargo de la investigación y abrió un expediente por “robo en banda organizada y asociación ilícita con fines delictivos”. Para la investigación contará con el apoyo de la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales.