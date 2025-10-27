Islas Malvinas: Reino Unido simuló escenarios de amenaza real con su innovador sistema antiaéreo Sky Sabre

En su afán de seguir consolidando su presencia ilegal en el archipiélago reclamado por la República Argentina, el país europeo realiza ejercicios militares de alto nivel.

Sistema antiaéreo Sky Sabre. Foto: Ejército británico

Durante dos jornadas intensivas, los operadores británicos realizaron una serie de pruebas y simulaciones denominadas Ejercicio KOP SHIELD, que fueron desarrolladas por el 7° Grupo de Defensa Aérea (7 Air Defence Group). Allí, el Ejército Británico llevó a cabo la evaluación del sistema antiaéreo Sky Sabre, desplegado en las Islas Malvinas.

Se trata de un sistema conformado por el radar Giraffe AMB, desarrollado por Saab, el centro de gestión de defensa aérea MIC4AD, de la empresa Rafael, y el lanzador de misiles CAMM (Common Anti-Air Modular Missile) producido por MBDA, integrando sensores y armamento de última generación en un mismo conjunto operativo.

El misil CAMM forma parte del sistema de defensa aérea Sky Sabre del Ejército Británico. Foto: Wikipedia.

En el marco del adiestramiento, cinco misiones simuladas emplearon drones de entrenamiento de BlueBear como objetivos aéreos, con el fin de evaluar los tiempos de reacción, la coordinación operativa y la cadena de mando de las unidades desplegadas en el archipiélago bajo ocupación británica. La incorporación del sistema de blancos de BlueBear permitió ampliar el alcance de las pruebas a más de 500 kilómetros, lo que incrementó el realismo del ejercicio y reforzó la preparación de las tripulaciones frente a eventuales incursiones aéreas en un entorno operacional de alta complejidad.

El director general de Saab UK, Andy Fraser, destacó que el Ejercicio KOP SHIELD representó “una demostración notable de las capacidades del sistema Sky Sabre y de la eficacia del equipo de apoyo de BlueBear”, subrayando el compromiso de la compañía en mejorar la preparación operativa de sus clientes. En la misma línea, el oficial Dan Anderson, del equipo de entrenamiento contra sistemas aéreos no tripulados, señaló que la práctica “permitió validar el rendimiento del Sky Sabre y ampliar los límites del adiestramiento frente a nuevas amenazas”.

El ejercicio contó además con la participación de aviones de combate Eurofighter Typhoon de la Real Fuerza Aérea Británica, también apostados en las Islas Malvinas, y permitió ampliar de forma significativa el rango de entrenamiento.

Ejercicios militares en las Islas Malvinas. Foto: Instagram @mod_bfsai

La importancia del sistema Sky Sabre para el Reino Unido

El Sky Sabre reemplazó a los antiguos sistemas Rapier, que habían sido desplegados por el Reino Unido desde la posguerra de 1982 en las Islas Malvinas. Con un alcance efectivo de 25 kilómetros, el nuevo sistema triplica las prestaciones del Rapier y ofrece una cobertura de 360°, integrando sensores, radares y misiles de última generación para la defensa aérea de corto y mediano alcance.

Como actualización del anticuado sistema Rapier, que alcanzó su capacidad operativa en 1973, el Sky Sabre ofrece al Reino Unido una modernización muy necesaria en defensa terrestre, aérea y antimisiles. En concreto, su capacidad mejorada de selección de objetivos, que permite al Sky Sabre atacar 24 objetivos diferentes con 24 interceptores a la vez, representa un avance significativo respecto a la capacidad del Rapier de atacar dos objetivos simultáneamente.

Así, su presencia refuerza el dispositivo militar británico en las islas, que constituye una ocupación colonial denunciada de forma sostenida por la República Argentina en los foros internacionales. Pese a esos reclamos, el Reino Unido continúa ampliando y modernizando su infraestructura bélica en el Atlántico Sur, consolidando una postura estratégica que contraviene los llamados de la comunidad internacional a reanudar el diálogo por la soberanía del territorio.