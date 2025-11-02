“Había sangre por todas partes”: varios heridos y dos detenidos en un ataque con arma blanca a bordo de un tren en Londres

El tren se desplazaba en la región de Cambridge cuando sucedió el ataque. La unidad antiterrorista de la Policía ya está involucrada en la investigación, según ha declarado la Policía de transportes.

Ataque en un tren de Londres Foto: REUTER

Varias personas resultaron heridas en las últimas horas en un ataque a puñaladas a bordo de un tren en Huntingdon, en el condado de Cambridgeshire, región inglesa al norte de Londres.

Aunque hay dos detenidos desde hace doce horas, nada se ha filtrado sobre ellos, pero la unidad antiterrorista de la Policía ya está involucrada en la investigación, según ha declarado la Policía de transportes.

Ataque en tren de Londres Foto: REUTER

El tren circulaba entre Doncaster y la estación de King´s Cross en el norte de Londres, e iba repleto de gente en un sábado noche, pero fue forzado a parar en Huntingdon, a 126 kilómetros de norte, tras recibir la Policía llamadas de alerta por un ataque en este tren regional.

Varios testigos describieron a un hombre encapuchado y vestido de negro con un largo cuchillo como el atacante principal, que agredió a varias personas por razones aún desconocidas, antes de ser reducido con un táser por un agente.

“Había sangre por todas partes, fue una escena horrible, muy violenta. Era como salida de una película, no parecía real, y sembró el pánico a bordo de los vagones”, dijo un testigo al diario The Sun.

El primer ministro, Keir Starmer, ha calificado el incidente de “profundamente preocupante”, mientras que su secretaria de Interior, Shabana Mahmood, ha pedido “evitar comentarios y especulaciones” sobre lo sucedido.

El superintendente de la policía Chris Casey dijo, por su parte, que la investigación sigue adelante, aunque “puede llevar bastante tiempo antes de que se pueda confirmar nada. En este momento preliminar no sería apropiado especular sobre las causas del incidente”, remachó.

El pasado lunes, un hombre fue asesinado también a puñaladas en Uxbridge, en el oeste de Londres, por un refugiado afgano que más tarde fue detenido. Ese incidente se sumó a otros apuñalamientos que han desatado una cierta psicosis en el país, oportunamente alimentada por grupos de extrema derecha y antiinmigrantes.

“Un incidente aislado”

El ataque debe ser visto como “un incidente aislado”, según el secretario de Defensa, John Healey.

Entrevistado por la emisora Sky News en la mañana del domingo, Healey dijo que las motivaciones terroristas del ataque “son meras suposiciones”, y que “la única consideración es que fue un incidente aislado, un ataque aislado, y no hay razón para que los demás no continuemos con nuestras vidas”.

El ministro respondía así a varios factores que pueden apuntalar la tesis terrorista, como que hubiera dos detenidos (y no uno solo), que la policía antiterrorista se haya sumado a la investigación y que ataques similares en el pasado hayan tenido motivaciones ideológicas.

Aun así, reconoció que el ataque “refleja un periodo de presión creciente sobre nuestro país y de incertidumbre en el mundo entero, una nueva era de amenazas”.