La desigualdad, una amenaza para la democracia: el 1% más rico del mundo reúne el 41% de toda la riqueza

Entre el año 2000 y el 2024 sólo el 1% de toda la nueva riqueza generada fue a parar al 50% más pobre, según un prestigioso informe.

Elon Musk es la persona más rica del mundo. Foto: REUTERS

Un informe sobre desigualdad global dirigido por el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz indicó que el 1% más rico del planeta acaparó, entre 2000 y 2024, el 41% de toda la nueva riqueza generada, mientras sólo el 1% fue a parar al 50% más pobre.

El estudio, elaborado por encargo de la presidencia sudafricana del G20 (grupo de países desarrollados y emergentes), advierte que, en los últimos veinticuatro años, la riqueza promedio del 1% más rico aumentó en 1,3 millones de dólares, frente a los 585 dólares del 50% más pobre.

Larry Ellison, el cofundador de Oracle, alcanzó la posición del segundo hombre más rico del mundo, superando a figuras como Jeff Bezos y Mark Zuckerberg. Foto: REUTERS

En un contexto de creciente concentración de ingresos y riqueza en los niveles más altos, frente a las dificultades de amplios sectores de la población para sobrevivir o llegar a fin de mes, el Comité Extraordinario de Expertos Independientes sobre la Desigualdad Global, creado por el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, busca orientar las políticas públicas sobre igualdad a escala global y nacional.

En esta línea, el informe avisa de un debilitamiento de los grupos de ingresos medios en muchas regiones del mundo, reflejado en una mayor inseguridad económica y en la precariedad de las condiciones materiales de vida, lo que puede tener consecuencias significativas para la estabilidad económica y política.

Se agrava la pobreza y aumenta la desigualdad en el mundo

Además, el documento subraya que fenómenos recientes como la pandemia de covid-19, la guerra en Ucrania y las nuevas disputas comerciales crearon una “tormenta perfecta” que agrava la pobreza y la desigualdad: una de cada cuatro personas en el mundo se salta comidas regularmente, mientras la riqueza de los multimillonarios alcanza máximos históricos.

Según el informe, el 83% de los países -que concentran el 90% de la población mundial- cumple la definición del Banco Mundial de “alta desigualdad”, y estos tienen siete veces más probabilidades de sufrir retrocesos democráticos que los más igualitarios.

Pobreza en el mundo. Foto: REUTERS

El estudio también alerta del aumento de la riqueza heredada: se prevé que 70 billones de dólares se transfieran a herederos en los próximos diez años, lo que plantea un reto para la movilidad social y la igualdad de oportunidades.