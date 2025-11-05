Mamdani, nuevo alcalde de Nueva York: cómo se financian sus medidas de colectivos gratuitos y cuidado infantil universal

Ganó la pulseada para la Alcaldía en la ciudad neoyorkina pese a tener las críticas del presidente Donald Trump. Propone hacer cambios estructurales en la urbe, con su propósito de ser “un alcalde que se preocupará por todos”.

El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani. Foto: REUTERS

Zohran Mamdani fue elegido como nuevo alcalde por la ciudad de Nueva York, y se convirtió así en el primer político de origen musulmán en ocupar este cargo en la historia de los Estados Unidos.

Además de su perfil personal, nacido en Uganda hace 34 años, Mamdani sorprendió al electorado que se volcó por él con ideas políticas revolucionarias, que ya generaron malestar en el presidente estadounidense, Donald Trump, que lo catalogó como “comunista”.

Mamdani dijo tener la intención de convertirse en un “alcalde de todos”, donde incluiría a judíos y musulmanes, en lo que él mismo definió como una era en donde no haya “ni islamofobia ni antisemitismo”.

“Cada mañana me levantaré con el único propósito de hacer de esta ciudad un lugar mejor para ustedes que el día anterior”, comentó y agregó que Nueva York tendrá “un alcalde que se preocupará por todos”.

¿Cómo implementará las nuevas medidas económicas en Nueva York el electo alcalde Mamdani?

Respecto de sus ideas, Mamdani propone hacer cambios económicos en la gran ciudad estadounidense tales como aplicar un 2% más en impuestos a los residentes que ganen al menos un millón de dólares al mes, así como también equiparar la tasa fiscal máxima para las empresas a la de Nueva Jersey, a un 11,5%. Con estas medidas espera recaudar unos 9.000 millones de dólares al año.

Con sus dichos, donde afirma ver “el aire de una ciudad renacida”, Mamdani les ofrecería a los neoyorkinos cambios estructurales en la forma de hacer política. Por ejemplo, propone autobuses gratuitos, cuidado infantil universal, viviendas asequibles y supermercados administrados por la ciudad con precios bajos.

Con apenas 34 años, este hombre triunfó en las elecciones locales de la ciudad de Nueva York con la participación más amplia desde 1969.

“Si usted está contento con la agenda de Donald Trump, si quiere ver más de la agenda migratoria de Steven Miller, si cree correcto que el hombre más rico del mundo domine la democracia para su propio beneficio, vote a Andrew Cuomo”, había dicho Mamdani en su campaña electoral.

Zohran Mamdani, el electo alcalde de Nueva York. Foto: REUTERS

Andrew Cuomo, el número dos de la contienda y que recibió los apoyos de Trump y del magnate Elon Musk, exgobernador demócrata y quien intentaba reflotar su carrera política luego de que en 2021 renunciara tras un escándalo de índole sexual, no pudo hacerle frente en las urnas a Mamdani.

Así, este hombre de origen musulmán se convirtió en el alcalde más joven de Nueva York desde 1892. La “humildad, porque no lo sabes todo, y debes rodearte de expertos”, fue una de sus frases que le dio la confianza al electorado para volcarse por él.