Un importante país de Sudamérica construyó el buque de guerra más grande de la región: mide más de 200 metros

Las impresionantes características de un megabuque sitúan a un país sudamericano a la vanguardia de las fuerzas navales de la región.

El NAM Atlântico, un buque de guerra espectacular. Foto: Wikipedia.

Cuando de flotas sudamericanas se habla, Brasil suele ser citado como líder regional por su capacidad de proyectar poder en aguas profundas y su avanzada flota de submarinos, incluyendo proyectos de submarinos nucleares. Ahora, un gigante naval consolida su papel estratégico en el Atlántico Sur.

Se trata de un megabuque, bautizado como NAM Atlântico, que está diseñado para operar tanto en misiones militares como en tareas de cooperación y rescate. También conocido como Portaaviones Multipropósito, es el buque más grande de la Armada de Brasil y el de mayor tamaño en toda América Latina.

El NAM Atlântico, un buque de guerra espectacular. Foto: Instagram @aircraft_carrier_king_of_the_o

Las características técnicas del NAM Atlântico destacan por su magnitud y capacidad operativa. Con una longitud de 203,4 metros y un desplazamiento de 21.578 toneladas, se posiciona como uno de los buques más imponentes de la Marina de Brasil.

En cuanto a su capacidad interna, puede transportar hasta 806 infantes de marina, lo que le permite funcionar como una plataforma esencial para operaciones anfibias y misiones de gran escala. A esto se suma una amplia cubierta de vuelo con espacio para operar simultáneamente hasta siete aeronaves, además de un hangar con capacidad para alojar 18 helicópteros.

Su autonomía de 8.000 millas náuticas y velocidad máxima de 18 nudos le otorgan un alcance considerable, ideal para misiones prolongadas tanto en aguas territoriales como internacionales. Estas especificaciones consolidan al Atlântico como un buque versátil, robusto y clave en la proyección naval brasileña.

Por qué es tan importante el NAM Atlântico para Brasil

Su función no se limita al ámbito bélico: el barco está preparado para participar en misiones humanitarias y de mantenimiento de la paz, tanto dentro como fuera del país.

El NAM Atlântico cumple un rol central dentro de la Marina de Brasil gracias a su capacidad para controlar áreas marítimas estratégicas. Su presencia permite asegurar zonas clave y reforzar la vigilancia en regiones de interés para la defensa nacional.

Un buque muy importante para la Armada de Brasil. Foto: Wikipedia.

Además, el buque está preparado para ejecutar operaciones anfibias, ya sea mediante el despliegue de helicópteros o el traslado de tropas. Esta versatilidad lo convierte en un recurso fundamental para intervenir rápidamente en distintos escenarios operativos.

A esto se suma su importante función de apoyo logístico y transporte de personal militar. El Atlântico puede movilizar grandes contingentes y suministros, facilitando el despliegue y sostenimiento de misiones de diverso tipo.

Finalmente, también está capacitado para brindar asistencia en casos de desastres naturales. Su infraestructura permite operar como plataforma de apoyo en situaciones de emergencia, reforzando su valor no solo militar, sino también social.