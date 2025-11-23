Jair Bolsonaro declaró que intentó quemar su tobillera electrónica debido a que sufre “paranoia” y “alucinaciones”

El expresidente de Brasil, que se encuentra en prisión preventiva, alegó ante la jueza que no duerme bien y que manipuló el aparato porque creía que en su interior había un sistema de escucha.

Jair Bolsonaro. Foto: REUTERS

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que se encuentra en prisión preventiva, negó este domingo que quemara su tobillera electrónica para fugarse y afirmó que su comportamiento se debe a un episodio de “paranoia” y “alucinaciones” producido por la mezcla de medicamentos.

El líder ultraderechista pasó su primera noche preso en la sede de la Superintendencia de la Policía Federal, en Brasilia, donde fue recluido después de que la Corte Suprema apreciara “riesgo de fuga concreto” y “amenaza al orden público”.

Así quedó la tobillera de Jair Bolsonaro. Foto: via REUTERS

El exmandatario compareció ante una audiencia de control de detención y recibió las visitas de sus abogados, médicos y de su esposa, Michelle Bolsonaro, quien llegó a la sede policial vestida de negro y con lentes de sol, estuvo dos horas y se marchó sin dar declaraciones.

El capitán retirado del Ejército, condenado a 27 años de cárcel por golpismo, se dejó ver durante unos instantes en la entrada de la superintendencia para despedirse de su mujer, aunque en ningún momento salió del edificio.

En la sesión de control se sometió a las preguntas de una jueza auxiliar del magistrado del Supremo Alexandre de Moraes, relator del proceso por golpismo y quien ordenó su ingreso en prisión preventiva la mañana del sábado.

Jair Bolsonaro preso. Video: EFE

Una de las razones de la orden de prisión fue el hecho de que el exjefe de Estado brasileño confesó haber quemado con un soldador la tobillera electrónica impuesta por el Supremo para controlar sus movimientos.

Bolsonaro, quien antes de su arresto cumplía prisión domiciliaria desde agosto, se excusó en que sus acciones se deben por los efectos colaterales de haber mezclado pregabalina (antiepiléptico) y sertralina (antidepresivo), según el informe de la audiencia.

El exgobernante, de 70 años, arrastra problemas de salud, como crisis de ansiedad, episodios de hipo y vómitos, trastornos que atribuye a la grave puñalada que sufrió en la campaña electoral de 2018 y que lo obligó a pasar varias veces por el quirófano.

Bolsonaro sufre “paranoia” por mezclar medicamentos

Bolsonaro también alegó ante la jueza que no duerme bien y que estaba “alucinado” y en un estado de “cierta paranoia” porque creía que en el interior de la tobillera había un sistema de escucha.

Relató que comenzó a manipular el aparato desde la tarde del viernes hasta la medianoche del sábado, cuando el dispositivo lanzó una alerta a las autoridades brasileñas.

No obstante, negó que intentara quitársela para fugarse, como sostiene el juez instructor, y rechazó la teoría de que iba a aprovechar una vigilia de simpatizantes convocada por uno de sus hijos cerca de su casa para huir.

Ante este panorama, un equipo de médicos lo evaluó y constató que está “estable”, aunque suspendió la prescripción de uno de los medicamentos, que sospecha que pudo haberle causado esa supuesta confusión mental.