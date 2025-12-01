Construyen el tren submarino más largo del mundo: dónde estará la obra monumental que promete revolucionar el transporte

La complejidad técnica es enorme: hay que perforar bajo el mar en una zona con actividad sísmica, además de instalar sistemas avanzados de ventilación, impermeabilización y evacuación de emergencia para garantizar la seguridad en todo el trayecto.

Construyen el tren submarino de alta velocidad más largo del mundo. Foto: Freepik.

China está avanzando con una obra monumental que podría cambiar para siempre la forma de viajar dentro del país. Se trata de un túnel ferroviario submarino que atravesará el estrecho de Bohai para unir las penínsulas de Liaodong y Shandong. La idea es construir más de 120 kilómetros de vías bajo el mar y reducir un trayecto que hoy lleva más de seis horas a apenas 40 minutos.

El proyecto forma parte del plan del gigante asiático para modernizar su infraestructura de transporte y mejorar la circulación de bienes y personas en una de las regiones con mayor movimiento económico del país.

El tren submarino que apunta a transformar el transporte

El futuro Bohai Strait Tunnel conectará directamente el noreste con el este de China, dos zonas clave para el comercio. Actualmente, viajar entre Dalian y Yantai implica bordear el mar y hacer un recorrido largo y poco eficiente.

Construyen el tren submarino de alta velocidad más largo del mundo. Foto: Unsplash.

Con el túnel, los trenes de alta velocidad podrán cubrir ese tramo en menos de una hora, agilizando tanto los viajes como el traslado de mercancías y reforzando la integración económica entre ambas regiones.

Cómo será la megaobra

La construcción contempla unos 123 kilómetros de extensión y una inversión estimada superior a los 220.000 millones de yuanes (alrededor de 36.000 millones de dólares).

El túnel tendrá tres conductos: dos para los trenes de alta velocidad y un tercero destinado a tareas de mantenimiento y seguridad. Las formaciones circularán a unos 250 km/h y se integrarán con las redes ferroviarias de alta velocidad del norte y del este del país.

Construyen el tren submarino de alta velocidad más largo del mundo. Foto: Freepik.

Las autoridades chinas consideran que la obra será una pieza estratégica a largo plazo. Se calcula que, una vez en funcionamiento, podría generar ingresos anuales cercanos a los 20.000 millones de yuanes.

¿Cuándo podría inaugurarse?

Por ahora, el proyecto sigue en fase de análisis y estudios técnicos. Desde el Gobierno ya impulsan su desarrollo, pero se estima que la construcción tomará entre 10 y 15 años una vez que comience.