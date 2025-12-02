Atacaron a balazos en Lima a Rafael Belaúnde Llosa, candidato a presidente de Perú

El candidato del partido Libertad Popular recibió varios disparos realizados por sujetos en moto. Se trata del nieto de Fernando Belaúnde Terry, quien gobernó Perú de 1963 a 1968 y de 1980 a 1985.

Atentado contra Rafael Belaúnde Llosa, candidato a presidente de Perú. Foto: EFE

El empresario Rafael Belaúnde Llosa, candidato a presidente de Perú por el partido Libertad Popular, fue víctima de un atentado tras ser atacado a tiros cuando se desplazaba por el distrito de Cerro Azul, en el sur de Lima.

Belaúnde Llosa se trasladaba en su automóvil por Cerro Azul, donde tiene un negocio inmoboliario, cuando recibió varios disparos que impactaron en el parabrisas, aunque sin llegar a herirlo de gravedad, de acuerdo con las imágenes compartidas por su agrupación política en las redes sociales, donde se le ve con manchas de sangre en la cabeza y la camisa.

El ex primer ministro y fundador de Libertad Popular, Pedro Cateriano, confirmó el atentado a la emisora RPP: “Estamos lamentablemente atravesando un contexto de actividad delincuencial activa, pero hay que rechazar con firmeza este ataque que ha sufrido a balazos Rafael Belaúnde”.

Tras el ataque, Belaúnde, nieto del ex presidente Fernando Belaúnde Terry (1963-1968 y 1980-1985), acudió a la comisaría policial de Cerro Azul para presentar la respectiva denuncia.

La carrera presidencial en Perú

Belaúnde, de centro derecha, es uno de los 39 candidatos presidenciales que se prevé participen en las elecciones presidenciales convocadas para 2026 en Perú.

En los comicios se elegirán a las autoridades nacionales para el periodo 2026-2031 y donde -luego de más de treinta años- el país volverá a tener un Parlamento bicameral con Congreso y Senado.