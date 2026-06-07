Caso Agostina Vega: la madre de la adolescente sigue internada mientras avanza la investigación

Melisa Heredia, madre de Agostina Vega. Foto: Redes sociales.

El femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, continúa generando conmoción y nuevas derivaciones judiciales. En las últimas horas se conoció que su madre, Melisa Heredia, permanece internada en el Hospital San Roque debido al fuerte impacto emocional provocado por la muerte de su hija, mientras la Justicia profundiza distintas líneas de investigación relacionadas con el caso.

De acuerdo con lo informado por el abogado querellante Carlos Nayi, el estado de salud de la mujer sigue siendo delicado y su evolución es monitoreada de manera permanente por el equipo médico. “Todos contribuyendo a su estabilización. Está devastada”, expresó el letrado en declaraciones a medios locales.

Melisa Heredia, madre de Agostina Vega. Foto: NA

Además, señaló que “se está evaluando su recuperación”, aunque todavía no existen precisiones sobre una posible alta médica.

La tragedia también golpeó al resto de la familia. Miguel Heredia, abuelo de Agostina y una de las voces más visibles durante la búsqueda de la adolescente, sufrió una descompensación asociada a un fuerte dolor en el pecho y debió ser trasladado de urgencia al mismo centro de salud. Tras permanecer varias horas en observación, recibió el alta médica.

Miguel, abuelo de Agostina Vega. Foto: Redes sociales.

La defensa de la madre de Agostina Vega frente a las críticas

Desde que se conocieron detalles de la investigación, Melisa Heredia quedó en el centro de cuestionamientos públicos y judiciales. Ante esta situación, Carlos Nayi difundió un mensaje en defensa de la mujer y cuestionó las acusaciones sociales que surgieron en torno a su figura.

“Resulta profundamente injusto que además del dolor inconmensurable que implica perder a una hija de manera tan brutal una madre tenga que soportar el peso de toda una condena social construida desde el prejuicio, la especulación y la desinformación”, sostuvo el abogado.

En la misma línea agregó: “Quienes hoy señalan con el dedo deben comprender y deben entender que detrás de cada comentario existe una mujer devastada que por estos momentos sigue internada, en medio de un colapso generalizado, que está atravesada por el sufrimiento más cruel que puede vivir un mortal”.

Agostina Vega. Foto: redes sociales.

Mientras atraviesa este complejo momento personal, Heredia también enfrenta una investigación impulsada por la fiscalía, que analiza si pudo haber ocultado información relevante durante la denuncia inicial por la desaparición de Agostina y en declaraciones posteriores.

El vínculo de Melisa Herrera con Claudio Barrelier

Uno de los aspectos centrales de la causa es la relación que existía entre Melisa Heredia y Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen de la adolescente.

Según consta en la investigación, ambos mantuvieron una relación sentimental en el pasado y continuaron teniendo contacto incluso después de la separación. De hecho, participaron juntos en actividades sociales durante la jornada en la que Agostina desapareció.

La madre de la víctima reconoció además que ayudó económicamente a Barrelier cuando fue detenido en 2025 en una causa por privación ilegítima de la libertad. De acuerdo con su testimonio, colaboró en una colecta destinada a reunir fondos para pagar la fianza que permitió su liberación, ya que en ese momento confiaba en su inocencia.

Agostina Vega desapareció el sábado 23 de mayo y fue vista por última vez con Claudio Gabriel Barrelier, principal detenido en la causa. Foto: redes sociales.

Para los investigadores, esta cercanía resulta relevante porque habría influido en la confianza que Agostina tenía con Barrelier. Según la reconstrucción de los hechos, la adolescente aceptó acompañarlo la noche de su desaparición bajo el argumento de buscar un regalo para su madre.

Tras perder contacto con su hija, Heredia envió mensajes de voz al acusado pidiéndole ayuda y rogándole que permitiera el regreso de la adolescente. En esos audios manifestaba su convicción de que él conocía lo sucedido.

La Justicia intenta establecer ahora si Melisa Heredia tuvo algún grado de conocimiento sobre circunstancias relevantes para la investigación y si omitió información durante las primeras actuaciones judiciales. En paralelo, la querella insiste en avanzar sobre todas las responsabilidades que pudieran surgir en el expediente.

“Le prometí que la verdad será buscada hasta las últimas consecuencias y que desde la querella trabajaremos desde esta acusación privada incansablemente para que la justicia alcance a todos los responsables. Acá no hay excepción, tampoco hay privilegio ni tampoco impunidad”, afirmó Carlos Nayi.