Acusaciones cruzadas por la muerte de un exgobernador preso en Venezuela: entre la “represión estatal” y un presunto infarto

Las distintas versiones del oficialismo y la oposición ante la muerte de un exdirigente que “llevaba un año preso y aislado” y la postura de Estados Unidos ante un tema que ya dio la vuelta al mundo.

Repudio a la muerte bajo custodia militar de Alfredo Díaz. Foto: REUTERS

El Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela informó que el exgobernador del estado Nueva Esparta, Alfredo Díaz, considerado como preso político por la oposición, murió producto de un infarto. Sin embargo, los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia advirtieron que el fallecimiento, bajo custodia del Estado venezolano, revela un “patrón sostenido de represión estatal”.

Incluso, en un comunicado conjunto, denunciaron que ya son 7 los presos políticos que murieron en prisión luego de las presidenciales del 28 de julio de 2024. Machado y González Urrutia precisaron que las “circunstancias” de estas siete muertes “incluyen la negación de atención médica, condiciones inhumanas, aislamiento y torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

Murió el exdirigente venezolano, Alfredo Díaz. Foto: X @EliTrotta

En referencia a Díaz, subrayaron que su integridad y vida eran “responsabilidad exclusiva de quienes lo mantenían arbitrariamente secuestrado” en El Helicoide, como se conoce a la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y por tanto -añadieron- “no puede tratarse como un fallecimiento común”.

En su cuenta de X, González Urrutia indicó que el exgobernado“debió recibir la atención médica que necesitaba, como tantos presos políticos a quienes se les niega un derecho básico que debe ser garantizado sin excepciones”.

La fuerte postura de Estados Unidos sobre Alfredo Díaz

Por si fuera poco, el Gobierno de Estados Unidos condenó la muerte del exgobernador, “detenido arbitrariamente en el centro de tortura de Maduro” y denunció la “naturaleza vil del régimen criminal de Maduro”.

De este modo, el país presidido por Donald Trump responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro por la muerte en prisión del opositor Alfredo Díaz, considerada por grupos internacionales como consecuencia directa de las condiciones extremas de detención bajo custodia estatal.

Esta declaración se produce en un momento de máxima tensión ante una posible acción de Washington contra Venezuela tras su despliegue militar cerca del país, en el mar Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, algo que Caracas ve como una “amenaza” que busca propiciar un cambio de Gobierno.

Protestas contra una posible guerra de Estados Unidos contra Venezuela. Foto: REUTERS

Quién era Alfredo Díaz y por qué estaba detenido en Venezuela

El exgobernador -activista del partido opositor Acción Democrática y también exconcejal y exalcalde- fue detenido en noviembre de 2024, en un contexto de crisis política tras las presidenciales de ese año, en las que la mayor coalición opositora denunció como fraudulento el resultado que le dio la reelección al mandatario Nicolás Maduro.

Díaz cuestionó la falta de publicación de los resultados desglosados de las presidenciales y denunció, días antes de su detención, la crisis eléctrica que vivió en noviembre Nueva Esparta, que el Gobierno atribuyó a ataques de la oposición.

Fue por eso que el exdirigente venezolano “llevaba un año preso y aislado”, teniendo en cuenta que “solo permitieron una visita de su hija”, indicó Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal dedicada a defender a detenidos por razones políticas.

El comunicado de la oposición en Venezuela tras la muerte de Alfredo Díaz. Foto: X @MariaCorinaYA

A través de un comunicado, el Gobierno precisó que este sábado Díaz manifestó “síntomas compatibles con un infarto del miocardio”, por lo que fue “auxiliado por sus compañeros de recinto” e “inmediatamente” atendido en la emergencia, donde le prestaron “atención médica primaria”.

Sin embargo, la esposa de Díaz, Leynys Malavé, exigió en su cuenta de Instagram una respuesta al Estado: “¿Qué pasó con mi esposo, me lo mataron?”, dijo.