Corina Machado no recibirá el Premio Nobel de la Paz por “peligro extremo”, aunque viajará a Oslo: los detalles

La líder opositora de Venezuela no llegará a tiempo a Noruega para ser reconocida, aunque el comunicado del Instituto Nobel advierte que viajará a Europa.

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana. Foto: Reuters

María Corina Machado será reconocida este miércoles en Oslo, Noruega. La líder opositora de Venezuela recibirá el Premio Nobel de la Paz, aunque no llegará a la ceremonia, donde estará en su representación parte de su familia.

“La laureada con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha hecho todo lo que está en su poder para asistir a la ceremonia de hoy. (Se trata de) un viaje en una situación de peligro extremo”, escribieron desde el Instituto Nobel en un comunicado tras conocerse que no llegaría a tiempo.

María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025. Foto: Premio Nobel

De todos modos, aclararon que “aunque no podrá llegar a la ceremonia ni a los eventos de hoy, estamos profundamente felices de confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo”.

Horas antes, el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, dijo a la cadena de televisión pública noruega NRK que la exdiputada no estará hoy en Oslo para recoger el premio.

“Desgraciadamente todavía no está en Noruega y no estará tampoco en el escenario en el ayuntamiento de Oslo hoy cuando comience la ceremonia”, declaró, y adelantó que será la hija de Machado, Ana Corina Sosa, quien recoja el premio en su lugar y lea el discurso de aceptación del galardón.

La llegada de la hija de María Corina Machado al evento del Premio Nobel de la Paz. Video: Prensa.

La presencia de Machado, que vive en paradero desconocido en Venezuela, en Oslo era una incógnita después de que el Instituto Nobel aplazase primero la víspera su rueda de prensa y finalmente la suspendiese. La opositora al régimen de Nicolás Maduro había confirmado hace unos días al Instituto Nobel que viajaría a la capital noruega para recibir el premio, y, de finalmente lograr llegar a Oslo como asegura la organización que hará, sería su primera aparición pública desde enero pasado.

En la capital noruega están su madre, Corina Parisca, su hermana y su hija. No es la primera vez que un galardonado con el Nobel de la Paz no acude a recogerlo el día de la entrega.

Otros antecedentes de ganadores del Nobel de la Paz que no lo recibieron

Cuando el chino Liu Xiaobo, entonces encarcelado, ganó el premio en 2010, nadie acudió a recoger el premio: se colocó una foto suya en el sillón destinado a él, y la actriz noruega Liv Ullmann leyó el discurso de aceptación.

En 2022, en cambio, el bielorruso Ales Bialiatski, uno de los tres galardonados con el Nobel de ese año y que permanecía en prisión, estuvo representado por su esposa, Natallia Pinchuk.

Y cuando lo hizo la iraní Narges Mohammadi, también encarcelada, en 2023, fueron sus hijos quienes viajaron a Oslo a recoger el premio y leer el discurso.

Edmundo González Urrutia y Maria Corina Machado. Foto: Reuters.

Líderes del mundo presentes en la entrega del Premio Nobel de la Paz

Aparte de los hijos de Machado, en Oslo se encuentran estos días varias figuras destacadas de la oposición venezolana. Entre ellos está Edmundo González Urrutia, candidato en las elecciones presidenciales del año pasado y exiliado en España desde septiembre de 2024, que viajó hoy a la capital noruega.

También se encuentran ya allí, invitados por la galardonada, los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; Argentina, Javier Milei, y Paraguay, Santiago Peña, y se espera la llegada del de Ecuador, Daniel Noboa. Los cuatro serán recibidos hoy en audiencia por el rey Harald V tras la ceremonia de entrega, y luego se reunirán por separado con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.