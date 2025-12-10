El maratónico viaje secreto de María Corina Machado: cómo logró salir de Venezuela para viajar a Oslo

La líder opositora venezolana pasó gran parte del último año escondida para evitar ser arrestada por Nicolás Maduro. Cómo hizo para llegar a Noruega tras la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz.

María Corina Machado. Foto: REUTERS

Después de horas de tensión, la líder opositora venezolana María Corina Machado logró salir de Venezuela el martes para intentar llegar a Oslo y recibir el Premio Nobel de la Paz.

Según informó este miércoles el diario The Wall Street Journal, Corina Machado viajó en barco hacia Curazao para luego trasladarse a la capital de Noruega.

Según fuentes del Gobierno estadounidense citadas por dicho periódico, la política de 58 viajó en secreto a la isla caribeña, situada a menos de 80 kilómetros de las costas venezolanas.

La dirigente venezolana no llegó a tiempo a la ceremonia celebrada este miércoles en la que fue galardonada con el Nobel, pero confirmó que estará en la capital noruega en las próximas horas.

De acuerdo con The Wall Street Journal, este desplazamiento podría obligar a Machado a exiliarse, después de haber pasado gran parte del último año escondida en Venezuela para evitar ser arrestada por el Gobierno de Nicolás Maduro.

Sin embargo, la líder de la oposición venezolana expresó su intención de regresar “muy pronto” a su país tras su paso por Oslo.

Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, recibió el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre. Foto: via REUTERS

María Corina Machado confirmó su viaje a Oslo

En una llamada telefónica publicada en el sitio web del Premio de la Paz con el presidente del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, Machado afirmó: “Bueno, en persona, les contaré lo que tuvimos que pasar, y tanta gente que arriesgó su vida para que yo pudiera llegar a Oslo. Y les estoy muy agradecida y esto es una muestra de lo que significa este reconocimiento para el pueblo venezolano. Quiero que lo sepan. Así que empecemos porque tengo que volar ahora mismo. Tengo que subir al avión”.

“Estimado Jørgen, ante todo, en nombre del pueblo venezolano, quiero agradecer una vez más al Comité Noruego del Nobel por este inmenso reconocimiento a la lucha de nuestro pueblo por la democracia y la libertad. Nos sentimos muy emocionados y muy honrados, y por eso me entristece mucho informarle que no podré llegar a tiempo a la ceremonia. Pero estaré en Oslo, camino a Oslo ahora mismo”, confirmó.