Nicolás Maduro, contra las cuerdas: José Antonio Kast afirmó que apoyará una eventual intervención de EEUU en Venezuela

“No nos corresponde a nosotros solucionarlo, pero el que lo haga va a contar con nuestro apoyo”, afirmó el presidente electo de Chile tras su reunión con Javier Milei.

José Antonio Kast en Argentina. Foto: REUTERS

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, anunció este martes su apoyo a una potencial intervención de Estados Unidos en Venezuela para resolver “problemas” y “una situación puntual generada por un narcodictador”.

“No nos corresponde a nosotros solucionarlo, pero el que lo haga va a contar con nuestro apoyo”, afirmó Kast al ser preguntado en una conferencia de prensa en Buenos Aires, donde se reunió con el madatario argentino, Javier Milei.

“Yo apoyo cualquier situación que termine con una dictadura, una narcodictadura. Nosotros claramente no podemos intervenir en eso, porque somos un país pequeño, pero somos víctimas del terror que implica tener una dictadura”, añadió el presidente electo.

Además, expresó que este accionar solucionaría “a todo Latinoamérica, a todo Sudamérica, un problema gigantesco, incluso a países de Europa”.

Por otra parte, instó a “todos los organismos internacionales y todos los países que dicen respetar las políticas internas de cada país a cumplir con ese principio”.

“Las reglas internas de Venezuela son claras: hubo una elección democrática y alguien se la robó, y ese alguien es el señor (Nicolás) Maduro. No tiene la legitimidad democrática para ejercer como pseudopresidente de esa nación. Esto requiere un acuerdo internacional, que es evidente. Se robaron una elección. ¿Qué dicen los organismos internacionales?”, agregó.

Kast acusó además a Maduro de negar la entrada a los venezolanos migrantes que quieren regresar al país, aseguró que el mandatario prefiere que se queden en el extranjero y continúen enviando remesas y anticipó: “Las remesas de los irregulares no van a llegarle más”.

Esta declaración llega tras el anuncio de que mantuvo conversaciones con otros presidentes de la región con la intención de crear un “corredor humanitario” para devolver migrantes irregulares a sus países de origen.

El presidente electo de Chile defendió durante su campaña medidas como la construcción de muros y vallas en las fronteras del país, el uso de la violencia contra el narcotráfico, una reducción millonaria del gasto público y la expulsión masiva de migrantes irregulares que se encuentran en el país.

Javier Milei recibió a José Antonio Kast en Casa Rosada

Kast visitó este martes a Javier Milei en Casa Rosada, en lo que fue el primer destino del mandatario trasandino dentro de su agenda para reforzar la relación bilateral con Argentina.

“Felicitaciones, qué triunfazo”, le dijo el líder libertario mientras se fundían en un abrazo. En esta primera reunión, los jefes de Estado trazaron una hoja de ruta para el trabajo conjunto a partir de marzo de 2026, cuando Kast asuma la presidencia de Chile.

El saludo entre Milei y Kast en Casa Rosada.

“Fue hermoso”, le dijo el chileno. “No tengo dudas, fue glorioso”, respondió Milei. Ambos establecieron prioridades en materia de seguridad regional y fronteriza, lucha contra el crimen organizado transnacional, promoción del comercio y las inversiones y cooperación en sectores clave de la economía.

Con este objetivo, los presidentes instruyeron a sus equipos de trabajo a iniciar contactos para retomar las reuniones de los principales mecanismos de la agenda bilateral a los fines de avanzar en la construcción y el afianzamiento de una relación fructífera y moderna que potencie el desarrollo económico y la prosperidad de ambos países.