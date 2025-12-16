Un desafío solo para expertos: dónde queda la autopista más peligrosa del mundo y por qué tiene tanto riesgo

Temperaturas extremas y paisajes casi inexplorados que solo pueden atravesar quienes estén preparados para enfrentarse a la ruta más extrema del mundo, con falta de servicios como gasolinerías y baja señal de celular.

El frío extremo en la autopista Dalton. Foto: X/@Rafael62216298

Alaska es probablemente uno de los puntos más recónditos del planeta, y en el extremo norte de esta región se extiende una de las rutas más complejas del mundo: la autopista Dalton, un camino que representa un verdadero desafío para muchos conductores.

Su trazado atraviesa regiones remotas, expuestas a temperaturas extremas de frío, vientos intensos y soledad casi absoluta.

Por supuesto, conducir a través de esta autovía exige una preparación previa, dado que no es para principiantes ni novatos. La experiencia y el respeto por el entorno se vuelven las claves para lograr que el clima no juegue una mala pasada y evitar cualquier tipo de accidente.

Paisajes de la autopista Dalton. Foto: X/@Rafael62216298

¿Cómo es la autopista más extrema del mundo?

La autopista Dalton cuenta con una longitud de 669 kilómetros, con su inicio en la Elliot Highway, a unos 134 al norte de Fairbanks. Finaliza su recorrido en Deadhorse, en las inmediaciones de Prudhoe Bay, una de las principales zonas de extracción petrolera de Estados Unidos.

Fue justamente la actividad energética uno de los motivos principales que impulsó su construcción, lo que explica que sus paisajes se vean atravesados permanentemente por camiones que transportan suministros durante todo el año.

La ruta, a lo largo de su recorrido, apenas atraviesa tres pequeños asentamientos: Coldfoot, Wiseman y Deadhorse. En conjunto, estas localidades no superan los 70 habitantes permanentes, aunque en varias épocas del año Deadhorse puede albergar hasta 5.000 personas, fundamentalmente dependiendo de la actividad petrolera.

Transitar la autopista implica casi no contar con servicios de asistencia. Foto: X/@quasimito

De más está decir que la falta de asentamientos trae consigo que no resulte sencillo conseguir estaciones de servicio donde cargar combustible, ni talleres en caso de alguna avería imprevista y tampoco buena señal de celulares, lo que hace todo más cuesta arriba poder atravesarla.

De hecho, muchas compañías de alquiler de vehículos prohíben a sus clientes atravesar este camino, ante la posibilidad de averías, daños en los parabrisas de los autos particulares por parte de los camiones y posibles pinchazos de neumáticos.

Todo esto define el perfil industrial de esta ruta y la escasez de servicios para los viajeros ocasionales.

Los puntos emblemáticos de una de las rutas más emblemáticas del mundo

Probablemente, uno de los puntos más emblemáticos de este trazado sea el kilómetro 185, donde la carretera cruza el Círculo Polar Ártico, un símbolo que señala la latitud extrema de la región. Si se sigue avanzando, se llega a Prospect Creek, un sitio reconocido mundialmente por haber registrado la temperatura más baja de los Estados Unidos con -62°C en 1971.

Después aparece el Puente Patton como otro punto destacado, que cruza el imponente río Yukon y ofrece de las postales más recordadas de este camino.

El tramo más exigente posiblemente sea el Atigun Pass, un paso de montaña a 1.444 metros de altura que atraviesa la cordillera Brooks. Las pendientes pronunciadas, las avalanchas de hielo y el clima hostil convierten a esta zona en todo un desafío tras el volante.

También hay que decir que hay varios tramos asfaltados de la autopista Dalton, pero mayormente está cubierta de grava y permanece helada cerca del 85% del año, algo que le valió el apodo de “la ruta de hielo de los camioneros”. En verano, quizá la dificultad pasa a ser otra, por la presencia de barro en su camino.

Un típico paisaje de la autopista Dalton. Foto: X/@Padreespartano

El propósito original de la construcción de la autopista Dalton surgió para que sea un camino viable del oleoducto Trans-Alaska, por eso su nombre oficial es James W. Dalton Highway, en honor a un ingeniero que trabajó en el proyecto.

No hay que soslayar que la presencia de camiones permanentemente en este camino es uno de los puntos que también genera dificultad para transitarla, debido a que generan mucho polvo lo que dificulta la visibilidad, principalmente de vehículos particulares. Por supuesto, la niebla juega un papel crucial en su recorrido, uno de los más extremos del mundo.