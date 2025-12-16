Un ranking del corazón: la lista de los 10 países más generosos del mundo

Lamentablemente, ningún país sudamericano entró entre los primeros de este ranking. El detalle de lo que se valora, que no siempre es ayuda económica.

El ranking de la generosidad en el mundo. Foto: Grok.

Un nuevo estudio global llevado a cabo por Remitly, proveedor estadounidense de servicios financieros digitales, analizó cuáles son los países más generosos del mundo.

En la investigación participaron más de 4.500 personas de 35 países diferentes y se basó en la Interpersonal Generosity Scale, una herramienta psicológica validada y desarrollada por Christian Smith y Jonathan P. Hill, donde se miden actitudes y comportamientos vinculados a la empatía, el apoyo y la amabilidad cotidiana.

Los países más generosos del mundo

Estos resultados del estudio ofrecen una mirada amplia acerca de cómo se manifiesta la generosidad en las diferentes culturas.

Según este informe, los puntajes más altos se dieron en países donde las personas muestran mayor frecuencia a comportamientos solidarios, una preocupación genuina por los demás y una fuerte disposición para ayudar, más allá de lo económico. En ese sentido, el estudio destaca que la generosidad no se limita a las donaciones monetarias, y valora ítems como la escucha activa, el acompañamiento y la colaboración.

El primer puesto de los países más generosos del mundo fue para Sudáfrica, con 51,57 puntos sobre un total de 60.

Los sudafricanos: las personas más generosas del mundo. Foto: Grok.

Según este estudio, los encuestados sudafricanos destacaron la importancia de priorizar la felicidad ajena y desterraron la mirada individualista, cuestiones muy arraigadas en su cultura.

El segundo puesto se lo llevó Filipinas, un país que sobresale por su cultura del pakikipagkapwa, un concepto social que promueve la empatía, el apoyo mutuo, el respeto y la responsabilidad compartida dentro de la comunidad.

Esta visión colectiva tiene una influencia notable en la manera en que las personas conviven y se relacionan entre sí en aquel país asiático.

Los filipinos, entre los más generosos del mundo. Foto: Grok.

Finalmente, el tercer lugar fue para Estados Unidos, aunque seguido muy de cerca por la República de Irlanda y Canadá. En este último país se resaltan valores como la cortesía, el compromiso cívico y la equidad, cuestiones que se ven presentes en la vida cotidiana y en las políticas comunitarias.

El top 10 de los países más generosos del mundo

Los cinco países mencionados ocupan los primeros puestos de este ranking de generosidad:

Sudáfrica

Filipinas

Estados Unidos

República de Irlanda

Canadá

Mientras tanto, el top 10 de los países más generosos del mundo se completa de la siguiente manera:

Portugal

Grecia

Reino Unido

Australia

México.

Ryan Riley, vicepresidente de Marketing para EMEA y APAC en Remitly, destacó que “a menudo se piensa en la generosidad solo en términos económicos, pero nuestro estudio demuestra que va mucho más allá”.

Y concluyó: “Los países mejor posicionados no son necesariamente los que más dinero donan, sino aquellos donde las personas están presentes para los demás con gestos cotidianos de amabilidad, empatía y apoyo”.