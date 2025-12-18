Fatal accidente aéreo en EEUU: ¿quién era Greg Biffle, el ex piloto de NASCAR que murió con su familia al estrellarse con su avión?

El ex corredor de 55 años sufrió un desperfecto mientras volaba junto a su esposa y dos hijos. Un apasionada de los autos que se volvió referente del automovilismo norteamericano.

Greg Biffle, ex piloto de NASCAR fallecido en accidente aéreo. Foto: REUTERS

Un avión del ex piloto de NASCAR, Greg Biffle, se estrelló cuando aterrizaba en el Aeropuerto Regional de Statesville, a unos 70 kilómetros al norte de Charlotte, dejando varias víctimas mortales.

La aeronave, un Cessna C550 con capacidad para hasta siete pasajeros, se estrelló minutos después de despegar de esa terminal, por causas que se investigan.

Accidente aéreo del ex piloto de NASCAR, Greg Biffle. Video: EFE.

Tras las primeras investigaciones, se determinó que el reconocido piloto, su esposa y sus dos hijos figuran entre las víctimas mortales del accidente.

Imágenes difundidas desde el aeropuerto mostraron a la aeronave envuelta en una gran bola de fuego tras el impacto.

¿Quién era el piloto fallecido?

Gregory Jack Biffle, nacido el 23 de diciembre de 1969 en Washington y apodado “El Biff”, logró entre mediados de los noventa y mediados de los 2000 seis campeonatos de distintas series o divisiones de NASCAR; entre ellas la serie Busch.

Greg Biffle, ex piloto de NASCAR fallecido en accidente aéreo. Foto: EFE

Su pasión por los autos, su dedicación por la preparación de los mismos para la velocidad, lo hacía un número puesto en eventos de todo el territorio de los Estados Unidos.

También se apasionó por los aviones y los helicópteros, y por ello se volvió piloto civil privado: era importante poder ser capaz de llegar allí donde hubiera carreras.