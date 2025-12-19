Monte Terror: la montaña de la Antártida con un volcán inactivo y una historia fascinante

Una montaña perdida en la Antártida, un nombre inquietante y una historia que todavía esconde más preguntas que respuestas. Mitos y leyendas increíbles alrededor de esta mole.

El monte Terror, en la Antártida. Foto: Wikipedia.

En los confines helados de la Antártida, donde el paisaje es un enorme manto blanco que parece no terminar nunca, se levanta una montaña con un nombre que llama la atención de cualquiera: el Monte Terror. A primera vista, uno imagina un pico hostil, lleno de leyendas tenebrosas o fenómenos extraños. Pero lo cierto es que detrás de ese nombre inquietante hay una historia mucho más curiosa, ligada a la exploración, los barcos y el enorme esfuerzo humano por entender los extremos del planeta.

El Monte Terror está ubicado en la Isla de Ross, uno de los puntos más emblemáticos del continente antártico. Allí comparte territorio con su “hermano famoso”, el volcán Monte Erebus. Terror también es un volcán, aunque inactivo desde hace miles de años, y su imponente altura -más de 3.200 metros- lo convierte en una de las moles más llamativas de esa región helada.

El monte Erebus, en la Antártida. Foto: Wikipedia.

Lo más llamativo es que su nombre no surge de ninguna historia macabra ni de algún episodio que haya sembrado pánico. En realidad, es un homenaje. El explorador británico James Clark Ross bautizó esta montaña en 1841 en honor al HMS Terror, uno de los dos barcos que utilizó para explorar la zona (el otro, claro, le dio nombre al Monte Erebus). Mucho tiempo después, esos mismos barcos protagonizarían una de las desapariciones más famosas del Ártico, lo que reforzó su aura legendaria.

El monte Terror, una montaña casi inaccesible en la Antártida

A lo largo del tiempo, el Monte Terror se ganó la reputación de ser una montaña prácticamente inaccesible. No es un destino habitual para montañistas: el clima extremo, la distancia de las bases científicas y las complejas condiciones del terreno convierten cualquier intento en una verdadera odisea. De hecho, recién en 1959 se documentó su primer ascenso, realizado por un equipo de neozelandeses. Desde entonces, solo unas pocas expediciones lograron repetir la hazaña.

Más allá de su nombre que suena a película de miedo, el Monte Terror es una prueba de que todavía queda muchísimo por descubrir en el planeta. Es uno de esos lugares donde se mezclan historia, ciencia y aventura: un volcán que ya no hace ruido, una cumbre que pone a prueba a cualquiera y un silencio tan profundo que pareciera guardar historias congeladas desde hace siglos.

Así, entre mitos, hielo y ciencia, el Monte Terror se mantiene en pie como una postal perfecta del espíritu humano: ese impulso eterno por adentrarse donde casi nadie llegó. Y aunque su nombre suene atemorizante, la verdadera historia detrás de él es pura fascinación.