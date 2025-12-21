Una potencia de Europa anunció la construcción de un portaaviones de última generación para sus Fuerzas Armadas

“Será la ilustración de la potencia de nuestra nación”, destacó el mandatario de dicho país, durante un discurso ante militares desplazados en los Emiratos Árabes Unidos. La iniciativa tendrá un impacto positivo para la economía.

Una potencia europea anunció la construcción de un nuevo portaaviones. Foto: Unsplash.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este domingo la construcción de un nuevo portaaviones de última generación para las Fuerzas Armadas, que deberá entrar en servicio para 2038.

La nave reemplazará al portaaviones Charles de Gaulle, operativo desde 2001, y diseñado para funcionar durante cuatro décadas. “Será la ilustración de la potencia de nuestra nación”, expresó Macron.

En antiguo portaaviones Charles de Gaulle, operativo desde 2001. Foto: Wikipedia.

En un discurso pronunciado ante militares franceses desplazados en los Emiratos Árabes Unidos, el mandatario agregó: “La potencia al servicio de la libertad en los mares y en las turbulencias del tiempo”.

La decisión de acometer este proyecto, que se venía barajando desde al menos 2023, se tomó esta semana. También, indicó que él mismo visitará en febrero las obras de construcción del nuevo portaaviones.

Impacto positivo en la economía de Francia

La iniciativa tendrá un impacto positivo para la economía, explicó el presidente francés, porque en él participarán unos 800 prestadores de servicios y el 80% de ellos serán pequeñas y medianas empresas.

El proyecto anunciado desde la base emiratí Zayed Military City, se inscribe dentro del aumento de las inversiones en defensa contempladas por la ley de programación militar francesa, que prevé incrementos significativos del gasto pese a las dificultades presupuestarias que atraviesa el país, con el déficit disparado.

Emmanuel Macron en la presentación del nuevo servicio militar en Francia. Foto: via REUTERS

Para 2026, pese a la profunda división parlamentaria, los diputados franceses aprobaron el pasado 10 de diciembre una resolución para elevar el gasto en defensa en los próximos presupuestos (sin precisar cantidades), con un amplio respaldo de partidos de toda índole (411 votos a favor y 88 en contra).

Sin embargo, la falta de acuerdo político hizo imposible la aprobación de unos presupuestos antes de este fin de año y el gobierno que lidera el primer ministro, Sébastien Lecornu, deberá trabajar la próxima semana en una ley especial para cubrir el vacío que dejará la ausencia de unas nuevas cuentas.