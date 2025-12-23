¿Cuarentena en un importante estado de Estados Unidos?: las autoridades piden a miles de personas quedarse en sus casas por aire “muy insalubre”

Una región fronteriza con un estado mexicano registró episodios de mala calidad del aire durante los meses de invierno, cuando las condiciones meteorológicas favorecen la acumulación de contaminantes.

Autoridades sanitarias en un estado de EEUU aconsejan permanecer en espacios cerrados. Foto: Freepik.

Luego de que los habitantes de California recibieran advertencias oficiales para permanecer en sus casas debido a niveles insalubres de contaminación atmosférica, otro importante estado de Estados Unidos emitió una alerta sanitaria con los mismos efectos.

Se trata de Arizona, una región en la que agencias ambientales activaron una advertencia tras detectar concentraciones elevadas de partículas finas, con monitoreo permanente y posibles ajustes en actividades escolares y laborales.

Miles de residentes de la zona fronteriza de Arizona recibieron la instrucción de evitar actividades al aire libre tras detectarse niveles “muy insalubres” de contaminación atmosférica en la zona de Nogales, limítrofe con Sonora, México. Las autoridades emitieron la alerta durante la madrugada del 23 de diciembre de 2025, ante el incremento de partículas finas en suspensión que representan un riesgo para la salud pública.

Las recomendaciones oficiales, divulgadas por organismos estatales y federales, hacen énfasis en el resguardo de la población vulnerable, como menores, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardíacas.

La situación actual del aire en Nogales, Arizona

La zona de Nogales y áreas limítrofes alcanzaron un Índice de Calidad del Aire (AQI) superior a los 200 puntos. Este rango corresponde a la categoría “muy insalubre”, lo que implica un riesgo elevado para toda la población y no solo para los grupos sensibles.

Cuando se exponen a estos niveles, las personas con enfermedades cardíacas o pulmonares, así como adultos mayores, pueden enfrentar riesgos graves de hospitalización e incluso muerte. Incluso personas sanas pueden experimentar efectos temporales por la exposición a altos niveles de partículas.

Ante esta situación, la alerta se extendió a localidades mexicanas del norte de Sonora, donde el sistema AirNow identificó sectores clasificados como “peligrosos” debido a la concentración de partículas.

El Departamento de Calidad Ambiental de Arizona (ADEQ) informó que la alerta se mantendrá mientras los niveles de partículas PM2.5 sigan superando los umbrales recomendados.

Qué son y por qué son tan peligrosas las partículas PM2.5

Estas partículas, sólidas o líquidas con un diámetro menor a 2,5 micrómetros, pueden provenir de incendios, emisiones de vehículos, actividades industriales, polvo de construcción y caminos sin pavimentar. Su peligro reside en que son lo suficientemente pequeñas para penetrar en los pulmones e incluso alcanzar el torrente sanguíneo.

La exposición a PM2.5 puede causar síntomas como irritación en ojos, nariz y garganta, dificultad para respirar, presión en el pecho y agravamiento de afecciones como el asma. El riesgo aumenta si la exposición se prolonga o si los niveles superan durante varias horas los valores recomendados.

