Zelensky, en busca de la paz antes de Año Nuevo: se reunirá con Trump a la espera de la respuesta rusa

El presidente ucraniano confirmó que espera tener una reunión con el primer mandatario estadounidense este domingo 28 de diciembre, justo antes de fin de año. Sus intenciones principales son ajustar puntos del acuerdo de paz presentado al Kremlin para terminar con la guerra.

Donald Trump y Volodimir Zelenski se reunirán antes de fin de año buscando el fin de la guerra Rusia-Ucrania. Foto: REUTERS

Volodimir Zelensky anunció vía redes sociales que se reunirá con Donald Trump antes de fin de año en una nueva ronda de negociaciones de paz con el mandatario estadounidense de cara a una presentación oficial de los veinte puntos del acuerdo al mandatario ruso.

Según fuentes diplomáticas citadas por el medio ucraniano Kyiv Post, el presidente Volodímir Zelensky planea viajar en los próximos días a Florida, donde buscaría mantener un encuentro con Donald Trump en su residencia de Mar-a-Lago. De acuerdo con una de las fuentes, la visita podría concretarse el domingo 28 de diciembre, siempre y cuando no surjan cambios de último momento.

“No vamos a perder ni un solo día. Hemos acordado una reunión al más alto nivel con el presidente Trump, en un futuro cercano. Mucho se puede decidir antes del Año Nuevo”, afirmó Zelensky en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. Foto: REUTERS

El plan de paz de 20 puntos incluye garantías para Ucrania, acuerdos bilaterales de comercio con los Estados Unidos de América, un cese al fuego inmediato y posibles sanciones globales ante una nueva activación del conflicto.

Por su parte, el gobierno ruso afirmó que se encuentra “formulando su posición” y evitó responder al último plan enviado por Washington y Kiev. El jueves, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, declaró que los avances para poner fin al conflicto eran “lentos pero constantes”.

Cuál fue el comunicado de Zelensky

Zelensky publicó el 26 de diciembre en X este comunicado sobre la reunión con Trump y el avance de negociaciones con Rusia. “Hemos acordado una reunión al más alto nivel con el presidente Trump en el futuro cercano. Mucho puede decidirse antes de fin de año. ¡Gloria a Ucrania!“, cerró el mensaje.

Zelensky en X Foto: @ZelenskyyUa en X

Punto por punto: los 20 ítems del acuerdo de paz

Estos son los 20 puntos del plan que presentó Zelenski a periodistas ucranianos, según los recogió la agencia estatal Ukrinform:

Punto 1: Ucrania es un país soberano y todos los firmantes así lo confirman.

Punto 2: Rusia y Ucrania se comprometen de forma irrevocable a no atacarse mutuamente . Se establecerá un mecanismo de monitoreo para vigilar la línea de contacto y resolver posibles conflictos.

Punto 3: Ucrania recibirá garantías de seguridad robustas.

Punto 4: Las Fuerzas Armadas de Ucrania tendrán un límite máximo de 800.000 efectivos en tiempos de paz.

Punto 5: EE. UU., la OTAN y los Estados firmantes europeos proporcionarán a Ucrania unas garantías equivalentes al Artículo 5 de defensa mutua de la Alianza Atlántica.

Punto 6: Rusia anclará su política de no agresión hacia Europa y Ucrania legalmente y ésta tendrá que ser ratificada también por la Duma.

Punto 7: Ucrania será admitida en cierto momento en la Unión Europea, pero ya antes recibirá un acceso privilegiado al mercado único.

Punto 8: Ucrania obtendrá un paquete global de apoyo para recuperarse económicamente , definido en otro acuerdo independiente sobre inversiones.

Punto 9: Se crearán varios fondos para respaldar el restablecimiento de la economía, con el objetivo de recaudar 678.000 millones de euros -el coste estimado de la guerra- a través de créditos o contribuciones del sector privado.

Punto 10: Ucrania agilizará el proceso de negociar un acuerdo de libre comercio con EE. UU.

Vladimir Putin y Volodimir Zelenski. Foto: Reuters

Punto 11: Ucrania se compromete a seguir sin desarrollar armas nucleares, en línea con el Tratado de No Proliferación Nuclear.

Punto 12: La central nuclear de Zaporiyia, ocupada en la actualidad por Rusia, será operada de forma conjunta por Ucrania, EE. UU. y Rusia , aunque los detalles exactos todavía son objeto de debate.

Punto 13: Ucrania y Rusia implementarán programas educativos y sociales para eliminar los prejuicios y fomentar la comprensión entre ambos países . Ucrania implementará estándares europeos para la protección de lenguas minoritarias (en alusión a la población rusoparlante).

Punto 14: Con respecto a la cuestión territorial, Kiev plantea dos opciones: congelar la línea del frente actual a su paso por las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón -la posibilidad preferida por el Gobierno-, o bien desmilitarizar la zona de Donetsk que Ucrania todavía controla y que demanda Moscú, y transformarla en una zona económica especial administrada por Ucrania y asegurada por tropas internacionales, previa aprobación en un referendo a nivel nacional.

Punto 15: Ucrania y Rusia se comprometen a no recurrir a la fuerza para cambiar las demarcaciones de territorio acordadas.

Punto 16: Rusia no impedirá a Ucrania usar el río Dniéper y el mar Negro con fines comerciales , una cuestión que quedará regulada en otro acuerdo independiente.

Punto 17: Se establecerá una comisión humanitaria para resolver cuestiones pendientes como el intercambio de prisioneros y el retorno de todos los civiles retenidos por Rusia, incluidos los menores deportados.

Punto 18: Ucrania celebrará elecciones lo antes posible tras la firma del acuerdo.

Punto 19: La implementación de este acuerdo será supervisada y garantizada por un consejo de paz presidido por el presidente estadounidense Donald Trump.

Punto 20: Una vez que todas las partes acepten este acuerdo, un alto el fuego entrará en vigor de forma inmediata.

El futuro del acuerdo

Moscú mantiene estrictas exigencias territoriales sobre la región oriental del Donbás, donde piden que Ucrania se retire por completo. Rusia también reiteró que las ambiciones atlantistas de Ucrania constituyen una línea roja.

María Zajárova, portavoz de asuntos exteriores rusa.

Zelensky, por su parte, afirmó: “Hay algunas ideas nuevas nuestras sobre cómo acercarnos más a una paz real y esto se refiere a formatos, se refiere a reuniones y, por supuesto, a los tiempos”.

“Todavía tenemos que trabajar en algunas cuestiones delicadas. Pero junto con la parte estadounidense, sabemos cómo garantizar que todo esto ocurra. Puede que las próximas semanas también sean intensas”, agregó.