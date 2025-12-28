Tragedia en el río Paraná: tres mujeres argentinas murieron ahogadas tras el naufragio de una embarcación

El hecho sucedió a la altura del departamento paraguayo de Ñeembucú. Una niña de 11 años y un niño de 16, fueron rescatados con vida y están estables.

Tragedia en el río Paraná. Foto: ABC Color/NA

Tres mujeres argentinas, entre ellas una menor de 18 años, murieron ahogadas tras el naufragio de una embarcación en el río Paraná, a la altura del departamento paraguayo de Ñeembucú. Además, un hombre -también argentino- fue declarado desaparecido.

Según indicó informó este domingo a la agencia EFE una fuente policial, otros dos menores, una niña de 11 años y un niño de 16, fueron rescatados con vida y están estables, aunque en estado de conmoción tras el suceso.

Damiano Cano, jefe de la comisaría 16 de la localidad de Cerrito, indicó que el naufragio se produjo cerca de las 23.00 (hora local) del sábado, cuando la lancha viajaba de regreso a la Argentina después de que los pasajeros pasen el día en una de las islas turísticas de la zona.

Río Paraná. Foto: Instagram @turismoparana

Las hipótesis sobre el hundimiento

“Se presume que el factor climatológico fue el causante, porque en la hora aproximada del naufragio en este lugar había una fuerte lluvia con pequeñas ráfagas de viento”, dijo el funcionario.

Asimismo, apuntó que la embarcación no era “apta” para la navegación por la fuerte corriente que se produce con las lluvias en el río Paraná.

De acuerdo al jefe policial, familiares de las víctimas ya “se hicieron responsables de los cuerpos” y de los menores rescatados.

Mientras tanto, las autoridades continúan con la búsqueda del hombre que desapareció en el naufragio.