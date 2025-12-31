Un país de Europa refuerza su Fuerza Aérea: compró aviones de vigilancia con tecnología de punta por 1.100 millones de euros

En medio de crecientes tensiones geopolíticas y ante el temor por una ofensiva de Rusia en Europa en caso de no acordar la paz con Ucrania, un importante país de la región realizó una inversión multimillonaria para reforzar su armamento.

Aviones de vigilancia GlobalEye. Foto: Saab

Se trata de Francia, que formalizó el encargo de dos aviones de vigilancia GlobalEye por unos 1.100 millones de euros al grupo sueco Saab. El contrato contempla la opción de adquirir otros dos, que vendrán a sustituir la flota actual de los E-3F Awacs de la empresa estadounidense Boeing.

Mediante un comunicado emitido este miércoles, la Dirección General del Armamento de Francia (DGA) explicó que la entrega de estos dos GlobalEye, concebidos sobre la base de los aviones de negocios Bombardier Global 6500, está prevista para 2030.

El contrato, consecuencia de una carta de intenciones firmada el pasado 18 de junio con Saab, incluye una serie de servicios de formación, de apoyo y de mantenimiento de las aeronaves, además de las opciones para dos unidades adicionales.

Cómo son los aviones de última generación adquiridos por Francia

Los aparatos estarán equipados de una gama de captores activos y pasivos para permitir la detección e identificación a larga distancia de objetos en aire, mar y tierra.

Se trata de ofrecer y compartir informaciones en tiempo real para tener una mejor apreciación de la situación operativa y advertir de forma precoz amenazas potenciales.

Según la web oficial de Saab, la aeronave posee las siguientes características:

Alcance ultra largo, ideal para misiones especiales, con autonomía de más de 11 horas.

Capacidad única de vigilancia e identificación aérea operativa que tradicionalmente requiere de múltiples aviones.

Operando a 35 mil pies, puede detectar amenazas de bajo nivel a distancias superiores a los 458 km.

Posee una “ski-box” en su parte superior, la cual contiene una antena de radar de alcance extendido.

Con este pedido de dos primeras unidades, Francia da un paso para la renovación de su flota actual de cuatro Awacs, cuya retirada del servicio está programada de aquí a 2035.