Un vecino de Argentina creará su “cúpula de hierro” con misiles que desafían a las potencias

No solo desafía a potencias con tecnología europea probada, también fortalece su soberanía en un contexto geopolítico volátil.

Ejército Foto: Zona Militar

Un país sudamericano se prepara para revolucionar la región. Brasil, el de mayor potencia militar de América Latina, avanza en la creación de una defensa antiaérea de élite con el sistema EMADS el cual es conocido como “cúpula de hierro” regional. El Ejército se encuentra en etapas finales de negociación con la filial italiana de MBDA para adquirir este avanzado sistema, valorado en unos 600 millones de dólares.

Autoridades definirán pronto la compra de EMADS tras interrupciones en las negociaciones con India por el sistema Akash, considerado menos avanzado.

Las conversaciones con Italia incluyen: transferencia tecnológica para radares locales, fabricar por Embraer y posible apoyo a la venta del avión KC-390. Además, facilitaría la logística compartida con fragatas Tamandaré de la Armada, que ya utilizan misiles antiaéreos similares. El acuerdo aborda deficiencias críticas en la defensa aérea brasileña, con despliegue rápido previsto para proteger activos clave.

Misiles CAMM-ER y CAMM, utilizados por el sistema antiaéreo EMADS Foto: Zona Militar

Cómo será la cúpula de hierro de Brasil

EMADS (Enhanced Modular Air Defence Solutions) es un sistema modular y flexible, operable de forma autónoma o en red, diseñado para derribar amenazas como aviones, drones, misiles de crucero y helicópteros. Utiliza misiles CAMM (alcance de 25 km) y CAMM-ER (45 km), con lanzamiento vertical de 360° que minimiza firma radar y permite operación en entornos urbanos o boscosos.

Capaz de enfrentar múltiples objetivos simultáneamente, opera en todo clima y se despliega rápidamente. Además, cuenta con una trayectoria que lo respalda: ya está en servicio en las fuerzas armadas de Reino Unido e Italia.

Un país sudamericano entre los ejércitos más poderosos del mundo

Brasil comenzó a destinar mucho dinero en pos de la modernización de sus equipamientos y tecnologías militares, en los últimos años. Esto lo llevó a contar con el Ejército más importante de América Latina y uno de los más poderosos del mundo.

Se encuentra en el puesto número 12 respecto a todas las demás naciones del planeta, tiene una gran cantidad de efectivos: la defensa nacional está muy desarrollada y se estima que al menos cuentan con 334.500 integrantes.

Nuevo megaoperativo de la policía de Río de Janeiro. Foto: EFE

Además, Brasil es la economía más importante de América Latina y forma parte de bloques como BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Estos datos, sumados al poderío de su Ejército, muestran la importancia del país para toda la región.

Los 12 Ejércitos más poderosos del mundo

Como era de esperarse, Estados Unidos es el país con mayor poderío militar del mundo, seguido de cerca por Rusia y China. A estos se suman la India y Corea del Sur, en el cuarto y quinto puesto respectivamente.

El país europeo más influyente a nivel militar es el Reino Unido, que se encuentra sexto en el ranking, mientras que Italia (10°) y Francia (11°) son los otros representantes del Viejo Continente. Completan la tabla Japón (7°), Turquía (8°) y Pakistán (9°).