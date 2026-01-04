El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia para tratar la intervención en Venezuela

La reunión de emergencia, impulsada por Colombia con el respaldo de China y Rusia, analizará la legalidad del operativo militar de Estados Unidos que derivó en la captura de Nicolás Maduro.

Consejo de Seguridad de la ONU. Foto: EFE.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas mantendrá una reunión de emergencia este lunes a fin de poder analizar la legalidad del operativo militar estadounidense que acabó con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, luego de que el secretario general del organismo, António Guterres, advirtiera que la denominada operación “Resolución Absoluta” podría sentar “un precedente peligroso” para el orden internacional y el respeto al derecho internacional.

Así se llevaron al presidente venezolano, Nicolás Maduro. Foto: Cuenta de Truth de Donald Trump

Esta solicitud la hizo formalmente Colombia, pero cuenta con el apoyo de dos potencias como Rusia y China, que además son dos miembros permanentes del Consejo.

¿Cuál será el eje central de la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas?

El eje central de esta cumbre será analizar la posible violación de la Carta fundacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), principalmente el principio que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial y la soberanía de los Estados.

Esta reunión también se enmarca luego de las declaraciones del propio presidente estadounidense, Donald Trump, de que Estados Unidos asumirá la conducción de Venezuela “hasta que se concrete una transición segura, adecuada y juiciosa”.

El embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, denunció desde Caracas que Washington impulsa una “guerra colonial” con el fin de apropiarse de las reservas de petróleo más importantes que hay en el mundo y con el objetivo de imponer un “gobierno títere” alineado con los intereses estadounidenses.

Por eso le pidió al Consejo de Seguridad que dé una condena explícita a esta operación militar y tome medidas urgentes para restituir la soberanía venezolana.

Entretanto, Estados Unidos rechazó las acusaciones de cambio régimen: el embajador de este país ante la ONU, Mike Waltz, afirmó que la captura de Maduro se enmarca en un proceso de justicia internacional. “Esto no es un cambio de régimen, esto es justicia”, sentenció.

Consejo de Seguridad de la ONU. Foto: REUTERS/Adam Gray.

La sesión de este lunes será la tercera en apenas tres meses dedicada a la crisis venezolana. En instancias previas, Washington había intentado justificar su presencia militar en la región apelando al derecho de legítima defensa. Sin embargo, la magnitud de la intervención terrestre y aérea encendió alarmas en la Secretaría General de la ONU, que expresó su preocupación por la “falta de respeto al derecho internacional”.

Se espera un debate áspero, marcado por cruces diplomáticos, amenazas de veto y acusaciones cruzadas entre las principales potencias, en un escenario que podría profundizar la crisis del sistema multilateral y redefinir los límites del uso de la fuerza a nivel global.