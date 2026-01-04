La ONU y la CPI sostienen que Maduro deberá responder por crímenes de lesa humanidad llevados a cabo en Venezuela

Nicolás Maduro enfrenta cargos por narcotráfico, asociación con organizaciones armadas, lavado de dinero y crímenes de lesa humanidad, entre otras acusaciones. El futuro político de Venezuela por estas horas resulta una total incertidumbre.

Nicolás Maduro escoltado por agentes de la Administración para el Control de Drogas, luego de su captura este sábado, en Nueva York (Estados Unidos). Foto: EFE.

A partir de la sorpresiva captura de este sábado del presidente Nicolás Maduro a raíz de una operación militar llevada a cabo por la Fuerza Delta de los Estados Unidos y con Donald Trump detrás de la misma, el mundo se vio conmocionado ante la noticia que generó un impacto internacional de enorme repercusión.

Es que no sucede todos los días que un presidente en ejercicio es capturado por otro país y sacado de su nación para ser trasladado a la espera de un juicio. Incluso, tampoco es tan común que se lo acuse de crímenes vinculados con el narcotráfico y la tenencia de armas, entre otros delitos.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en las oficinas de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en Nueva York. Foto: via REUTERS

Y en relación con las cuestiones que se le imputan a Maduro, también la misión internacional de determinación de los hechos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), advirtió que el depuesto presidente venezolano deberá responder por crímenes de lesa humanidad.

En ese sentido, la misión destacó que la ilegalidad de cualquier tipo de acción militar extranjera no exime de las pertinentes responsabilidades a los gobernantes venezolanos, en un contexto de profunda inestabilidad e incertidumbre sobre los destinos de la nación.

“Dada la intervención militar de los Estados Unidos y la aprehensión de Nicolás Maduro, la misión subraya la necesidad de mantener el foco en las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que han sido cometidos contra la población venezolana”, resaltó Marta Valiñas, presidenta de la misión de la ONU.

¿Qué va a pasar con el futuro político de Venezuela?

Es difícil responder a poco más de 24 horas de la captura de Maduro qué es lo que pasará con los destinos políticos de la nación caribeña.

Trump este sábado había anunciado que mientras se mantenga esta situación de transición, Estados Unidos será el responsable de gobernar Venezuela. Empero, recientemente el Tribunal Supremo de Justicia ordenó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma como presidenta interina.

Cierto es que también volvió a resurgir el nombre de María Corina Machado, principal líder de la oposición al chavismo y recientemente ganadora del Premio Nobel de la Paz, que permanece proscrita para poder desempeñar cargos políticos en su país -por causa de Maduro-, pero que ante su ausencia se erige como la figura de la oposición más fuerte como para hacerse del poder. Ella o el supuestamente electo en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, Edmundo González Urrutia, quien tras esos comicios y verse perseguido por el oficialismo, debió huir y refugiarse en Europa.

En ese sentido, la propia Corina Machado escribió este sábado por redes sociales: “Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder”, al tiempo que solicitó al pueblo venezolano que permanezca “vigilante, activo y organizado hasta que se concrete la Transición Democrática”.

María Corina Machado, líder de la oposición al chavismo. Foto: EFE

Crímenes de lesa humanidad en Venezuela

Además de las acusaciones de la ONU, la Corte Penal Internacional (CPI) sostiene desde 2018 una investigación formal (“Situación Venezuela I”), por crímenes de lesa humanidad que se habrían cometido en 2014.

“Existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, son graves y exigen investigación y enjuiciamiento”, sostuvo el entonces fiscal jefe Karim Khan, a raíz de lo que plantea el expediente judicial.

En ese sentido, las investigaciones internacionales plantean y documentan persecuciones políticas, torturas, violencia sexual y detenciones arbitrarias orquestadas por el gobierno de Maduro.

Nicolás Maduro llegando a las oficinas de la DEA en Nueva York. Video: X (Twitter).

Mientras tanto, Maduro que enfrenta cargos de narcoterrorismo y tráfico de cocaína; asociación con organizaciones armadas; posesión y conspiración para poseer armas de guerra y dispositivos destructivos y lavado de dinero, entre otros, fue trasladado desde Caracas a Nueva York bajo custodia federal a la espera de su primera audiencia judicial.