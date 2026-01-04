Netanyahu elogió la “acción enérgica” de EE.UU. contra Maduro y celebró que “América Latina vuelva a la órbita estadounidense”

El primer ministro de Israel celebró la decisión del gobierno de Donald Trump, apoyó la operación militar contra Nicolás Maduro y destacó la acción de EE.UU. por “restaurar la libertad y la justicia”.

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel. Foto: REUTERS

En la continuidad de las reacciones del mundo en torno del histórico suceso de este sábado, cuando las fuerzas especiales de los Estados Unidos capturaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, también se manifestó destacando la “decisión firme” del gobierno de Donald Trump.

En ese contexto, celebró que en Latinoamérica “varios países están volviendo a la órbita estadounidense”.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, escoltado por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA), luego de su captura, este sábado en Nueva York (Estados Unidos). Foto: EFE

Estas palabras se enmarcan dentro del cúmulo de países y representantes políticos que apoyaron la causa estadounidense, como también lo hizo el presidente argentino, Javier Milei, con su característica frase “¡Viva la libertad, carajo!“.

Israel apoya a Estados Unidos en su “acción enérgica” contra Nicolás Maduro

Otras palabras que utilizó Netanyahu fueron para destacar la “acción enérgica” de Estados Unidos contra Maduro y en Venezuela, y el apoyo de Israel para con la Administración Trump.

“En lo que respecta a Venezuela, deseo expresar el apoyo de todo el gobierno a la decisión firme y acción enérgica de Estados Unidos para restaurar la libertad y la justicia en esa región del mundo”, manifestó el líder israelí de 76 años.

Y redobló la apuesta al plantear: “En América Latina varios países están volviendo a la órbita estadounidense y restableciendo sus lazos con el Estado de Israel. Nos alegramos por eso, felicitamos al presidente Donald Trump y también saludamos a las Fuerzas Armadas estadounidenses, que concretaron una operación perfecta”.

Benjamín Netanyahu elogió el accionar de Donald Trump contra Maduro. Foto: REUTERS

Ya este sábado Netanyahu había felicitado a Trump a través de su cuenta de X “por su valiente e histórico liderazgo en nombre de la libertad y la justicia”, tras lo que fue el operativo militar liderado por las Fuerzas Deltas que capturaron en la residencia presidencial mientras dormía a Maduro y a su esposa.

“Felicitaciones presidente por su valiente e histórico liderazgo en nombre de la libertad y la justicia. Saludo su decidida determinación y la brillante acción de sus valientes soldados”, le había escrito Netanyahu a Trump.

También el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, fue elocuente al elogiar la acción militar estadounidense en territorio venezolano: “Israel elogia la operación de Estados Unidos, liderada por el presidente Trump, que actuó como líder del mundo libre. En este momento histórico, Israel se solidariza con el pueblo venezolano, amante de la libertad, que sufrió bajo la tiranía ilegal de Maduro”.

Tal como pesan las acusaciones en su contra, también Saar sentenció que Maduro lideró “una red de narcotráfico y terrorismo” y manifestó que espera que “con la vuelta de la democracia al país”, Israel y Venezuela puedan restablecer “relaciones amistosas”.

En ese sentido, el canciller israelí resaltó que el pueblo venezolano “merece ejercer sus derechos democráticos” y también “Sudamérica merece un futuro libre del eje del terrorismo y las drogas”.