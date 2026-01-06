Disparos en el palacio presidencial de Miraflores: la aclaración del régimen de Venezuela y la hipótesis alternativa

Las autoridades, ahora encabezadas por Delcy Rodríguez, indicaron que fueron disparos por la presencia de drones no autorizados. Sin embargo, otra versión señala que se dio un “malentendido”.

Operativo de seguridad alrededor del palacio presidencial de Miraflores, en Venezuela. Foto: REUTERS

La tensión reinó Caracas este lunes por la noche, cuando se oyeron distintos disparos alrededor del palacio presidencial de Miraflores, en Venezuela. Sin embargo, con el paso de las horas se conocieron algunos detalles de lo ocurrido, tras la detención de Nicolás Maduro el pasado sábado.

Disparos en Venezuela: qué pasó alrededor del palacio presidencial de Miraflores

La explicación desde el régimen de Venezuela, ahora liderado por Delcy Rodríguez, indica que fueron disparos ante la presencia de drones que no tenían permiso para estar allí. A los pocos minutos del incidente ya reinaba la “total tranquilidad”.

Tensión en Venezuela. Foto: Captura

La información aportada por CNN explica que una de las sospechas es que haya existido un “malentendido” entre las fuerzas de seguridad que estaban dispuestas alrededor del palacio presidencial.

Luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, se reforzó la seguridad en la zona, por lo que se viven días de mucha tensión.

Dos drones habrían sobrevolado el lugar, lo que llevó a que se activen los sistemas de defensa antiaéreo, seguidos de disparos producto de la sorpresa por la aparición de estos dispositivos.

Tensión en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Foto: REUTERS

La fuente del régimen venezolano indicó que la “Policía emitió disparo de forma disuasiva” ante la presencia de los drones, y subrayó que “no ocurrió ningún enfrentamiento”. “Todo el país se encuentra en total tranquilidad”, concluyó.

Más temprano, en redes sociales circularon videos en los que se escuchan los disparos, mientras que testigos aseguraron a EFE que en los alrededores se oía el paso de numerosos motoristas.

Delcy Rodríguez, al frente del régimen de Venezuela

El incidente tuvo lugar horas después de que la chavista Delcy Rodríguez jurara como presidenta encargada del país tras la captura el pasado sábado del presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar estadounidense en Caracas y tres estados vecinos.

La presidenta electa de Venezuela por el TSJ, Delcy Rodríguez. Foto: REUTERS

Rodríguez, juramentada por su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez, abrió este lunes un nuevo capítulo político para el chavismo de sus casi 26 años de historia.

La funcionaria se convirtió, por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en la primera mujer en la historia de Venezuela en encabezar el Ejecutivo dos días después de la captura de Maduro, quien hoy compareció junto a su esposa ante un tribunal federal de Nueva York, ante el que se declararon no culpables de todos los cargos.

Rodríguez aseguró, durante la ceremonia de juramentación, que en estas “horas terribles de amenazas contra la estabilidad” no va a descansar “ni un minuto para garantizar la paz”.