Tras declararse no culpables, cuándo vuelven a comparecer Nicolás Maduro y su esposa ante la Justicia de Estados Unidos

El magistrado federal Alvin Hellerstein, de 92 años, decretó la fecha de la segunda audiencia. Los detalles de un juicio sobre el que todo el mundo estaba atento.

Nicolás Maduro se sometió a su primera comparecencia ante un juez estadounidense. Foto: REUTERS

Tras declararse como “un hombre inocente” de los cargos de narcotráfico con los que la Administración de Donald Trump justifica su captura y traslado a Estados Unidos desde Venezuela, y autodescribirse como un “prisionero de guerra” ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, se conoció que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, volverán a comparecer ante un jueves el próximo 17 de marzo.

El juez federal Alvin Hellerstein decretó la fecha de la segunda audiencia de Maduro y Flores ante una corte estadounidense después de que ambos compareciesen, dos días después de ser trasladados a Estados Unidos, ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY).

El SDNY es uno de los tribunales más influyentes del país, con jurisdicción sobre Manhattan y Wall Street y competencia en casos de terrorismo, narcotráfico internacional, fraude financiero y crimen organizado.

Cómo fue la primera comparecencia de Nicolás Maduro

La primera comparecencia, que duró menos de una hora, fue más un procedimiento legal necesario antes de que se inicie el juicio. Maduro y Flores se declararon no culpables de los cargos de los que se les acusa, entre ellos conspiración por narcoterrorismo y por posesión de artefactos destructivos.

La acusación, presentada originalmente en 2020, fue ampliada en los últimos días y se incluyó a la primera dama, que antes no figuraba en los cargos. Flores está señalada por presunta implicación en la coordinación de reuniones y la logística de la red.

Maduro entró a la corte cojeando y vestido con la ropa de un preso: zapatos naranja, pantalones caqui y una camiseta de manga corta azul marino sobre otra de color naranja. Lo siguió su esposa, quien llevaba el mismo atuendo.

Nicolás Maduro y Cilia Flores compareciendo ante el tribunal federal en Nueva York. Foto: EFE

Para el proceso, se le quitaron las esposas y durante la audiencia, de menos de una hora, Maduro se puso los auriculares para escuchar la traducción en español del juez, los fiscales y sus abogados. Durante todo el proceso tomó notas, algunas hasta las pasó a los abogados de su esposa, e incluso le pidió al juez poder conservar sus anotaciones, derecho que se le concedió.

Qué dijo Nicolás Maduro en el juicio

La primera vez que el mandatario de Venezuela tomó la palabra fue cuando el juez Alvin Hellerstein, de 92 años, le preguntó si era Nicolás Maduro, a lo que el político, además de confirmar su nombre, dijo en español que había sido “capturado” de su hogar durante una “intervención militar” y que se consideraba un “prisionero de guerra”.

“Habrá tiempo y lugar para ver todo eso. (Ahora) solo queremos saber si es Nicolás Maduro”, lo interrumpió Hellerstein, quien dijo que su deber como juez en este proceso era asegurar que se diera “un juicio justo”.

Maduro dijo ser “un hombre inocente” y reiteró ser el presidente de Venezuela, mientras que su esposa se declaró “completamente inocente”. Ambos pidieron una “visita consular” y, a través de sus abogados, indicaron que tenían problemas de salud que requieren atención médica, sobre todo Flores, quien tendría lesiones más graves en las costillas y apareció con unos vendajes en la frente, pero no se dieron detalles concretos.

Frente al tribunal hubo dos grupos reducidos de manifestantes: uno formado por venezolanos celebrando la captura y otro grupo, mayormente de estadounidenses, contra la intervención militar de la Administración Trump.