Tensión en Venezuela: disparos y corridas en los alrededores del Palacio Miraflores

Días después de la detención de Nicolás Maduro, se registraron disparos en las inmediaciones de la sede presidencial en Caracas. Los impresionantes videos.

Tensión en Venezuela. Foto: Captura

Dos días después de la detención de Nicolás Maduro, se registraron disparos en las inmediaciones del Palacio Miraflores, la sede presidencial en Caracas, Venezuela.

Reportes locales indican que se escucharon detonaciones en la sede del Gobierno actualmente encabezado por la administración interina de Delcy Rodríguez.

Disparos en Caracas, Venezuela.

Durante la noche del lunes, usuarios en redes sociales comenzaron a compartir videos donde se registran los sonidos de las explosiones y se visualiza el vuelo de drones a baja altura sobre el perímetro presidencial.

Durante la situación reinaba la confusión sobre la procedencia de estas aeronaves no tripuladas, desconociéndose si pertenecen a las fuerzas de seguridad venezolanas o si se trata de vigilancia estadounidense.

Disparos en Caracas, Venezuela.

Cabe señalar que ante la detección de drones no identificados en el espacio aéreo del Palacio de Miraflores, se activa un protocolo de defensa antiaérea que incluye el despliegue de la Guardia de Honor Presidencial y el uso de inhibidores de señal para neutralizar los dispositivos.

Dado el contexto de intervención militar extranjera, la presencia de estas aeronaves eleva la alerta máxima por riesgo de ataque selectivo o espionaje táctico.

Disparos en Caracas, Venezuela.

Un día convulsionado en Venezuela

El incidente tuvo lugar horas después de que la chavista Delcy Rodríguez jurara como presidenta encargada del país tras la captura el pasado sábado del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar estadounidense en Caracas y tres estados vecinos.

Rodríguez, juramentada por su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez, abrió este lunes un nuevo capítulo político para el chavismo de sus casi 26 años de historia.

Disparos en Caracas, Venezuela.

La funcionaria se convirtió, por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en la primera mujer en la historia de Venezuela en encabezar el Ejecutivo dos días después de la captura de Maduro, quien hoy compareció junto a su esposa ante un tribunal federal de Nueva York, ante el que se declararon no culpables de todos los cargos.

Rodríguez aseguró, durante la ceremonia de juramentación, que en estas “horas terribles de amenazas contra la estabilidad” no va a descansar “ni un minuto para garantizar la paz”.