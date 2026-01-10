Javier Milei y Lula da Silva en la cumbre del G20 de Río de Janeiro. Foto: Reuters.

Hay cambios en el mapa geopolítico de Sudamérica, producto de la detención de Nicolás Maduro en Venezuela. En este marco, Brasil informó que dejará de representar a Argentina ante el gobierno venezolano.

Según reportó TN, la Cancillería brasileño informó a sus pares de Argentina acerca de su decisión.

Javier Milei en una reunión del Mercosur en Brasil. Foto: REUTERS

Esta medida estaba vigente desde julio de 2024, cuando en medio de tensiones políticas con Javier Milei, el gobierno de Maduro retiró de su país a los diplomáticos argentinos. Frente a esta situación, Brasil había decidido tomar las responsabilidades consulares de Buenos Aires.

El cambio llegó de la mano de Lula da Silva, ya que respondió al posicionamiento favorable de Javier Milei ante el ataque llevado adelante por Estados Unidos en Venezuela, que derivó en la detención de Maduro.

El contexto parece ser particular: ya que el próximo sábado 17 de enero habría una cumbre en Asunción que resulta fundamental para el Mercosur. El presidente argentino estará en la firma del Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea, mientras que su par brasileño todavía no confirmó asistencia.

El presidente viajó junto al canciller Pablo Quirno. Foto: Prensa Gobierno

El candidato para reemplazar a Brasil en la representación de Argentina

Ante la salida de Brasil, Argentina busca un representante en Caracas, al menos momentáneo. El principal candidato es Italia, ya que hay un gran vínculo entre Milei y Giorgia Meloni, primera ministra italiana. De todos modos, para concretarse es necesario que la Cancillería venezolana apruebe este cambio.

Buenos Aires tiene especial interés en lo que ocurre en Venezuela, ya que actualmente hay dos presos políticos que pueden recuperar su libertad: Germán Giuliani y Nahuel Gallo. La oleada de liberaciones que se dieron en los últimos días aumenta las esperanzas, tras un largo tiempo de incertidumbre.

Georgia Meloni y Javier Milei. Foto: Reuters.

El pedido a la Cancillería de Venezuela podría oficializarse en las próximas horas y se espera una respuesta rápida. La influencia de Donald Trump desde la operación en Caracas tiene relevancia, por lo que puede apurar los procesos y que haya una buena noticia para las familias de los rehenes.